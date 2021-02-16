Глава СК проверит инцидент с водителем, наехавшим на женщину с коляской

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным в Новосибирске доложить о результатах проверки умышленного наезда машины на женщину с коляской. Как сообщили в ведомстве, ход проверки взят на контроль центральным аппаратом ведомства.

Вопиющий случай произошел вчера около 16.45 по местному времени во дворе дома № 20 по улице Александра Чистякова в Кировском районе Новосибирска. По предварительным данным, женщина 1984 года рождения вышла на прогулку с коляской, в которой находился ребенок. У ее подъезда неудачно припарковался автомобилист, перегородив значительную часть прохода. Сибирячка открыла дверь машины и сделала автомобилисту замечание.

Ситуация попала в объектив придомовой камеры наблюдения. На кадрах видно, как после короткой беседы женщины с водителем машина разворачивается и явно умышленно сбивает женщину, а вместе с ней и коляску. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи диагностировали перелом ноги. В рамках проверки следователи намерены дать правовую оценку действиям водителя, который подверг опасности жизнь как матери, так и ее ребенка.