Избитый из-за бахил врач "скорой" из Сибири написал жалобу Бастрыкину

Семен помнит те события в мельчайших деталях. Вызов около двух часов ночи был к девятилетнему ребенку, потеря сознания и судороги, следовательно - угроза жизни. Выехала бригада: реаниматолог и его помощники, фельдшер Людмила Гром и медбрат Валерий Дудкин. Добрались на улицу Петухова быстро, но маленького пациента так и не увидели. Перед дверью квартиры их встретил отец ребенка, заявивший: "На вас коронавирус. Вы должны надеть бахилы".

- Скорая помощь - экстренная служба, в нашей работе бахилы не предусмотрены. Ведь счет идет иногда на секунды. Я объяснил, что наша бригада работает, не пересекаясь с инфекционными, и риска заразиться от нас ковидом нет, - рассказывает Семен.

Но отца больного мальчика это не убедило - он отказался впустить медиков без бахил. То есть, как оценивают ситуацию медики, - под надуманным предлогом. Обычно в таких случаях "скорая" вызывает полицию и заходит в квартиру с силовиками: ведь необходимо убедиться, что с ребенком все в порядке. Вероятно, так поступили бы и в этот раз: бригада направилась к выходу, следующим шагом был бы звонок старшему врачу и поиск решения в нестандартной ситуации. Но дела приняли совсем дурной оборот.

- Коллеги ушли вперед, к лифту, а хозяин квартиры подошел ко мне почти вплотную с вопросом: "Ты кто по жизни?", - рассказывает Семен.

Он ответил: "Для тебя я врач, и больше никто", но уже понял, что сейчас будет. Мужчина, нервно улыбаясь, закрыл дверь, которая вела к лифту, и они с Семеном оказались одни в небольшом замкнутом пространстве. После первого толчка Семен сумел устоять на ногах, но тут ощутил три удара кулаком по голове. Звуки еще от двух слышны на видеозаписи - их врач уже не почувствовал. Снимать, спохватившись, начал медбрат, а еще через несколько секунд он спас жизнь Семену - пострадавший врач в этом уверен. Он сам хоть и не потерял сознание от ударов, но не мог освободиться от удушающего захвата, который применил отец больного ребенка. "Я задыхался, в глазах посинело, думал - вот и пришла моя смерть. Боялся, что он меня сейчас поднимет, бросит головой об кафельный пол - и я тут и останусь", - говорит Семен. Медбрат разжал руку нападавшего - можно сказать, отбил коллегу.

Чем была вызвана эта агрессия? Отец пациента публично, в местных СМИ, заявил, что Семен поливал его нецензурной бранью, с порога заявив: "Ты мразь, и должен называть меня господином". И что он сам пострадал в драке, которую неизвестно для чего устроил врач. "Надо мной до сих пор шутят коллеги: я звоню кому-нибудь, а он отвечает: "Да, господин?" - рассказывает Семен. Ему самому не до шуток. Он три недели пробыл на больничном с сотрясением мозга, а сейчас вынужден писать жалобы - в том числе главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Потому что за два минувших месяца правоохранительные органы не смогли даже возбудить уголовное дело о нападении.

- На волне общественного резонанса материалы из полиции забрали в Следственный комитет, - рассказал "РГ" адвокат Павел Яровой, представляющий интересы пострадавшего. - Но затем снова передали в полицию, где якобы продолжается проверка по статье УК о побоях. Мы же считаем, что имели место не побои, а попытка убийства Семена Кудина - если бы не медбрат, неизвестно, чем кончилась бы эта история. Время идет, но ничего не меняется - никто не опрашивал ни Семена, ни его коллег-свидетелей. Понятно, что такая работа правоохранительных органов - это сигнал обществу: можно избивать врачей, и за это не будет никакого наказания! И это только способствует росту числа подобных инцидентов.

Кстати, о безнаказанности. В 2012 году Семен Кудин, работая на "скорой", получил свою первую "производственную" травму. Ночью, в метель, медики не сразу обнаружили дом в частном секторе. Когда нашли, оказалось, что спускаться нужно в цокольный этаж. Спустились. Семен снял куртку, поднял руку, чтобы повесить ее на крючок, и тут почувствовал сильнейший удар сзади. Упав, он ударился головой об батарею и потерял сознание. Кровью была пропитана вся одежда, Семена увезли в реанимацию… Тогда он тоже написал заявление о нападении. Но, как говорит он сам, его можно было тут же смять и выбросить. Нападавшего не нашли. Уголовного дела не было. В этот раз Семен намерен все же добиться справедливости. "РГ" будет следить за развитием событий.

Между тем

Нападения на врачей "скорой" происходят в Новосибирске едва ли не раз в месяц. Недавно жертвой пьяного молодого человека стал фельдшер из той бригады, которая работает посменно с бригадой Кудина. Он задавал вопросы девушке, выпавшей из окна. Не из любопытства - собирал анамнез. Это не понравилось другу пострадавшей, и он набросился на медика с кулаками. Что делать врачам в подобных ситуациях? Кто-то из них ходит на бокс или самбо, чтобы чувствовать себя уверенней. Других возможностей пока нет.

Мнение

Сергей Дорофеев, заслуженный врач РФ, депутат Госдумы шестого созыва:

- Когда я работал в парламенте, мы настаивали на проведении четкой аналогии между ответственностью за нападения на полицейских и на врачей, которые выполняют служебные обязанности. Общество должно понять, что нельзя и пальцем трогать человека, который пришел оказывать медицинскую помощь (не медицинские услуги, а именно помощь!), и что за нарушение этой нормы последует серьезное наказание. К сожалению, пока этого нет. В 2019 году в УК появилась статья 124.1 - о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи, но она защищает в большей степени не врача, а пациента. Допустим, если нападение на врача помешало ему спасти больного, и тот умер - нападавшему грозит до четырех лет лишения свободы. Но эту взаимосвязь еще надо доказать, а это не так просто.