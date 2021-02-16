В Новосибирске возбудили дело после убийства парня у университета

Новости

Крупный алмаз назовут по имени вакцины - "Спутник V" 18:32
СБУ заподозрила Анатолия Шария в госизмене 18:29
В Москве водителей призвали отложить поездки из-за нового снегопада 18:20
Недопоставка вакцины AstraZeneca в ЕС чревата разрывом контракта 18:16
Adidas объявил о начале процедуры продажи Reebok 18:10
Госрегулирование в Беларуси и РФ помогло стабилизировать цены на продукты 17:57
СМИ: США начали переговоры с ФРГ по "Северному потоку-2" 17:56
Будет создана платформа для обеспечения лекарствами детей с редкими заболеваниями 17:37
В ЕАЭС обнулят ввозные пошлины на драгоценные камни 17:17
Посольство РФ опровергло информацию о гибели российских инструкторов в ЦАР 17:06
Посетители польских горнолыжных курортов забыли о мерах безопасности 16:54
Правительство Тульской области допустило проведение фестиваля "Дикая Мята" 16:47
Вышел трейлер военного фильма Бекмамбетова "Девятаев" с Прилучным 16:47
Россия намерена продлить договоры по двум военным объектам в Беларуси 16:47
Путин дал оценку работе Дегтярева 16:46
Песков стал почетным членом Российского военно-исторического общества 16:32
В Москве предложили ограничить движение фур во время сильных снегопадов 16:21
Зак Снайдер покажет "правдивую" историю короля Артура 16:14
В "Векторе" подтвердили, что российские вакцины защищают от британского штамма 16:04
Студия Disney не отменяла трилогию "Звездных войн" Райана Джонсона 15:59
Госдума поддержала проект о наделении тренеров статусом педагогов 15:57
Госдума поддержала поправки в закон о персональных данных 15:56
Курс биткоина впервые в истории превысил 50 тысяч долларов 15:53
В России покажут 4K-версию "Вспомнить все" со Шварценеггером 15:50
Госдума одобрила поправки о снятии возрастных ограничений на госслужбе 15:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16.02.2021 17:01
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске возбудили дело после убийства парня у университета

Текст: Никита Зайков

Уголовное дело по статье об убийстве возбудили в Новосибирске после кровавого конфликта, произошедшего сегодня днем у ворот НГТУ. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, правоохранители осмотрели место преступления, тело погибшего, установили круг очевидцев и назначили необходимые экспертизы.

В московском метро подростки с битой напали на пассажиров

По материалам следствия, двое ранее знакомых студентов встретились в сквере университета, где между ними возник конфликт из-за девушки. Один из них достал кухонный нож, по всей видимости, специально прихваченный из дома, и нанес 26-летнему сопернику ранения в спину и другие части тела.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что сигнал о конфликте в Ленинском районе Новосибирска поступил в 14.20. На месте сотрудниками Росгвардии был задержан 22-летний нападавший, житель Калининского района.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что он оставил электронное послание друзьям, объясняя свои мотивы. Если верить посту, на убийство одногруппника его толкнул конфликт из-за девушки, а также высокомерное отношение жертвы и расхождения в вопросах чести.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Путин дал оценку работе Дегтярева
Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
Песков заявил о готовности России к новым жестким санкциям
Госдума одобрила поправки о снятии возрастных ограничений на госслужбе
Посольство РФ опровергло информацию о гибели российских инструкторов в ЦАР
В России набирает обороты новая схема обмана пенсионеров
Видео
Видео
Лжецелительница в Подмосковье выманила у женщины украшения за снятие порчи