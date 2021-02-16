В Новосибирске возбудили дело после убийства парня у университета

Уголовное дело по статье об убийстве возбудили в Новосибирске после кровавого конфликта, произошедшего сегодня днем у ворот НГТУ. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, правоохранители осмотрели место преступления, тело погибшего, установили круг очевидцев и назначили необходимые экспертизы.

По материалам следствия, двое ранее знакомых студентов встретились в сквере университета, где между ними возник конфликт из-за девушки. Один из них достал кухонный нож, по всей видимости, специально прихваченный из дома, и нанес 26-летнему сопернику ранения в спину и другие части тела.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что сигнал о конфликте в Ленинском районе Новосибирска поступил в 14.20. На месте сотрудниками Росгвардии был задержан 22-летний нападавший, житель Калининского района.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что он оставил электронное послание друзьям, объясняя свои мотивы. Если верить посту, на убийство одногруппника его толкнул конфликт из-за девушки, а также высокомерное отношение жертвы и расхождения в вопросах чести.