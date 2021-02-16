В Новосибирске завели дело на водителя, намеренно сбившего женщину с коляской

Следователи возбудили уголовное дело после проверки инцидента в одном из новосибирских дворов, где водитель намеренно наехал на женщину с коляской. Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка из хулиганских побуждений.

36-летняя женщина вышла на прогулку с годовалым ребенком в коляске во двор дома № 20 по улице Александра Чистякова в Кировском районе Новосибирска. У подъезда с нарушением была припаркована Toyota Corolla. Она стояла на газоне и ограничивала свободный проход. Женщина открыла дверь машины, сделала водителю замечание и пошла дальше.

В ответ 48-летний мужчина, сидевший за рулем, наехал на женщину. Пострадавшая, а с ней и коляска с ребенком, упали на землю. Позже, уже в больнице, медики диагностировали у сибирячки перелом ноги.

По мнению следователей, лишь реакция очевидцев, бросившихся на защиту матери и ребенка, спасла их от гибели. Подозреваемый сейчас задержан, его допросили следователи. Они планируют обратиться в суд с ходатайством об аресте водителя, который, по некоторым данным, работает доставщиком готовых блюд. По его версии, женщина сама встала на пути выезда.