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В кассовых чеках теперь должны быть указаны все товары и услуги
Текст: Ян Гриневич (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 32(8383)
С 1 февраля в чеках все без исключения продавцы должны указывать наименование товаров и услуг. Однако, по мнению опрошенных экспертов, в жизни покупателей мало что изменилось - не все компании СЗФО готовы к нововведениям.
Фото: iStock
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Действительно, с 1 февраля индивидуальные предприниматели на патентной или упрощенной системе налогообложения, а также при едином налоге на вмененный доход должны включать в кассовый чек еще три реквизита - наименование товара, работы или услуги, его количество и цену за единицу, поясняет Павел Семибогатов, ведущий юрист Европейской Юридической Службы. Если предприниматель использует совместимую с кассовым терминалом учетную систему, то эти реквизиты подгружаются в чек из нее и такой ИП разницы не заметит. При однократном нарушении требований закона предпринимателю выпишут штраф, а при повторном приостановят деятельность на срок до 90 дней. Чтобы не приостанавливать деятельность, компании временно могут формировать чеки вручную, предполагает Дмитрий Спиридонов, генеральный директор CloudPayments. Однако практически все современное программное обеспечение позволяет довольно гибко изменять вид чека, уверен Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании КРОК. По сути, создание и загрузка этой базы номенклатуры - самая времязатратная часть автоматизации. Соответственно, на это нужно будет потратить время и деньги, в том числе - обучить персонал работать с новым оборудованием.

С другой стороны, у данного нововведения есть и большой плюс: у продавца появится возможность расширить анализ по продажам, поясняет Денис Вишняков, директор производства компании ЦКТ. Таким образом, состав информации, забиваемой в кассовый чек, важен для трех сторон: продавца, покупателя и налоговой службы.

Продавцов обновленный чек будет дисциплинировать, обратит их внимание на складской учет, поможет выявить недостачу и в целом сделать торговлю более прозрачной. Недобросовестным ИП становится сложнее продавать товар сомнительного происхождения без сопроводительной документации, а также выдавать фиктивные чеки. Налоговикам легче выявить проблемного поставщика этого ИП и провести встречную проверку. Гражданину-потребителю тоже хорошо: с подробным чеком проще обратиться к продавцу с претензиями по качеству товара или услуги. Отпадает необходимость вспоминать и доказывать, что же и в каком количестве было продано по чеку. В суде обновленный чек тоже пригодится, уточняет Олег Матюнин, управляющий партнер "Матюнин и партнеры".

В суде обновленный чек тоже пригодится - так легче доказать вину продавца

С другой стороны, полагает эксперт, как заявлялось в письме ФНС от 25 мая 2020 года, "оперативное получение налоговыми органами информации о расчетах в электронной форме позволит практически отказаться от проверок с выходом на место установки контрольно-кассовой техники". Таким образом, правильно и добросовестно формируя кассовый чек, затрачивая драгоценное время, ИП в конечном итоге снижает вероятность проведения выездной проверки и применения к себе мер налоговой ответственности.

Тем временем

Кроме того, в кассовом чеке должен быть указан номер телефона или адрес электронной почты компании, оказавшей услугу или продавшей товар. Теперь с помощью бесплатного мобильного приложения ФНС России "Проверка чека" можно проверить его легальность и в случае обнаружения нарушений тут же направить жалобу в ФНС России.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Республика Коми СЗФО Псковская область СЗФО Мурманская область СЗФО Ненецкий АО

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