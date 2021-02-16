ФСБ опубликовала видео задержания финансистов "ИГ" в Крыму и Татарстане

ФСБ опубликовала видеозапись задержаний в Республиках Крым и Татарстан, где силовики изобличили группу финансистов запрещенной в РФ террористической организации "ИГ".

В Крыму оперативники посетили жилища подозреваемых в темное время суток. Изъяты документы, компьютерная техника, USB-флешки и банковские карты, а также тетради с записями, подтверждающими финансирование террористической деятельности.

Подозреваемые с 2015 по 2019 год под видом благотворительности собирали деньги на финансирование запрещенной в РФ решением Верховного суда террористической организации "ИГ". Жертвователей подозреваемые находили в сообществах интернета. Полученные деньги перечисляли на зарубежные счета.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 1.1 и части 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).