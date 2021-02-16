На Кубани из-за снегопада остановили движение поездов и грузовиков

На Кубани временно приостановили движение поездов на участке железной дороги от Горячего Ключа до Туапсе. Сбой в графике движения произошел из-за сильнейшего снегопада, который обрушился на край, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

В связи с непогодой оказались задержаны поезда №821 Краснодар - Адлер (на 1 час 36 минут), №103 Москва - Адлер (на 1 час 34 минуты), №802 Адлер - Краснодар (на 1 час 31 минуту), №6918 Туапсе - Горячий Ключ (на 1 час 30 минут), №6015 Краснодар - Туапсе (на 34 минуты) и №815 Краснодар - Роза Хутор (на 32 минуты).

Кроме этого, по сообщениям ГИБДД Краснодарского края, из-за снегопада, небывалых снежных заносов на дороге и обледенения трассы ограничено движение грузовых автомобилей в целом ряде районов края. В том числе, под Туапсе на перевалах Молдовановский и Дедеркой работают 14 сотрудников ДПС, регулируя движение. Проезд большегрузов там временно перекрыт.

Под Горячим Ключом в направлении Молдовановского перевала также остановлено движение для грузового транспорта. Не пропускают грузовые машины, в том числе и небольшие, на участке трассы М4 "Дон" между селом Кабардинка (пригород Геленджика) и Новороссийском. Делается это из-за сильного порывистого ветра, плохой видимости, сильного снегопада. В этих условиях грузовики создают опасность для других автомобилей.

Как ранее уже писала "РГ", в аэропорту Краснодара из-за снегопада также задержали 19 авиарейсов. Взлетно-посадочная полоса заметена, ее расчищают. Пилоты сообщают о низкой видимости. Утром в воздушной гавани были объявлены ограничения на прилет и вылет лайнеров до 14.30. Однако на данный момент уже объявлено о закрытии аэропорта на прием воздушных судов до 17:30 по московскому времени из-за непогоды: усилился снегопад. Временно сняты и почти все рейсы на вылет.

Непогода заставила краевые власти собрать совещание комитета по Чрезвычайным ситуациям.

"От жителей края продолжают поступать жалобы на плохо расчищенные и не обработанные дороги, слабое отопление в домах, - написал на своей страничке в соцсетях губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Сегодня проведем заседание КЧС по непогоде, проговорим алгоритм действий, детально обсудим все направления. Я понимаю, что такая снежная погода, ситуация для Кубани непривычная. Но мы должны максимально обеспечить нормальную жизнедеятельность региона и безопасность людей. Тем более что в ближайшие дни погода будет ухудшаться".

Губернатор написал также, что коммунальным службам из-за обильного снегопада сложно справиться с выпавшим объемом осадков. Для этого, по его словам, необходимо максимально мобилизовать все силы.

"Главное - обеспечить расчистку основных магистралей, дорог к социально значимым объектам, остановкам, - сообщил глава края. - Также должна быть отлажена работа общественного транспорта, так как многие жители оставили свои машины дома".

Губернатор подчеркнул, что поручил главам районов создать в муниципалитетах оперативные штабы, которые помогут объединить работу коммунальщиков и экстренных служб. А отработка жалоб населения, по его словам, "должна происходить максимально быстро".

По метеопрогнозу снежная метель с перерывами продлится на Кубани до пятницы, 19 февраля. А в четверг, 18 февраля, столбик термометра опустится до минус 15 градусов по Цельсию.