На Кубани из-за снегопада остановили движение поездов и грузовиков

Новости

Российские авторы представят свои издания на книжной выставке в Минске 14:01
ВОЗ определила четыре версии происхождения коронавируса 13:59
В московском метро подростки с битой напали на пассажиров 13:50
Школьники могут бесплатно посещать свыше 100 столичных музеев и выставочных залов 13:43
В Москве очистили от снега 78% дорог 13:42
Кардиолог назвала неочевидные признаки проблем с сердцем и сосудами 13:36
На острове Валаам произошел пожар рядом с монастырем 13:36
Умерла Заслуженная артистка России Лариса Кичанова 13:31
На Сардинию будут пускать только вакцинированных туристов 13:16
"Спутник V" предложили использовать для сближения Юга и Севера Кореи 13:14
В Турции вырос гигантский апельсин 13:13
Песков: Парад Победы в 2021 году точно состоится 13:06
Песков рассказал о планах зарубежных визитов Путина 13:05
Оперштаб: Еще 2062 пациента вылечились от коронавируса в Москве 13:01
Песков назвал вероятные сроки восстановления очного формата работы Путина 13:00
Совфед в среду примет решение по кандидатам в Центризбирком 12:58
Собянин выделил еще 3 млрд рублей на выплаты медикам ковидных больниц 12:55
В Крыму суд избрал меру пресечения подозреваемым в финансировании "ИГ" 12:54
"Душа" стала самым успешным фильмом Pixar и Disney в России 12:43
В Новой Москве началась эвакуация после взрывов 12:36
Съемки восьмой части серии "Миссия невыполнима" откладываются 12:25
"Единая Россия" внесет проект о борьбе с безработицей 12:24
Глава СК проверит инцидент с водителем, наехавшим на женщину с коляской 12:21
Актрису Эшли Джадд доставили в реанимацию после инцидента в Африке 12:10
В Совфеде оценили идею расширить программу льготной ипотеки на ИЖС 12:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16.02.2021 13:46
Рубрика: Происшествия

На Кубани из-за снегопада остановили движение поездов и грузовиков

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани временно приостановили движение поездов на участке железной дороги от Горячего Ключа до Туапсе. Сбой в графике движения произошел из-за сильнейшего снегопада, который обрушился на край, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
"Снегопад века" вынудил водителей ночевать прямо на МКАД

В связи с непогодой оказались задержаны поезда №821 Краснодар - Адлер (на 1 час 36 минут), №103 Москва - Адлер (на 1 час 34 минуты), №802 Адлер - Краснодар (на 1 час 31 минуту), №6918 Туапсе - Горячий Ключ (на 1 час 30 минут), №6015 Краснодар - Туапсе (на 34 минуты) и №815 Краснодар - Роза Хутор (на 32 минуты).

Кроме этого, по сообщениям ГИБДД Краснодарского края, из-за снегопада, небывалых снежных заносов на дороге и обледенения трассы ограничено движение грузовых автомобилей в целом ряде районов края. В том числе, под Туапсе на перевалах Молдовановский и Дедеркой работают 14 сотрудников ДПС, регулируя движение. Проезд большегрузов там временно перекрыт.

Под Горячим Ключом в направлении Молдовановского перевала также остановлено движение для грузового транспорта. Не пропускают грузовые машины, в том числе и небольшие, на участке трассы М4 "Дон" между селом Кабардинка (пригород Геленджика) и Новороссийском. Делается это из-за сильного порывистого ветра, плохой видимости, сильного снегопада. В этих условиях грузовики создают опасность для других автомобилей.

Как ранее уже писала "РГ", в аэропорту Краснодара из-за снегопада также задержали 19 авиарейсов. Взлетно-посадочная полоса заметена, ее расчищают. Пилоты сообщают о низкой видимости. Утром в воздушной гавани были объявлены ограничения на прилет и вылет лайнеров до 14.30. Однако на данный момент уже объявлено о закрытии аэропорта на прием воздушных судов до 17:30 по московскому времени из-за непогоды: усилился снегопад. Временно сняты и почти все рейсы на вылет.

Непогода заставила краевые власти собрать совещание комитета по Чрезвычайным ситуациям.

"От жителей края продолжают поступать жалобы на плохо расчищенные и не обработанные дороги, слабое отопление в домах, - написал на своей страничке в соцсетях губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Сегодня проведем заседание КЧС по непогоде, проговорим алгоритм действий, детально обсудим все направления. Я понимаю, что такая снежная погода, ситуация для Кубани непривычная. Но мы должны максимально обеспечить нормальную жизнедеятельность региона и безопасность людей. Тем более что в ближайшие дни погода будет ухудшаться".

Фото: iStock
В школе Прикамья отключили отопление в 30-градусный мороз

Губернатор написал также, что коммунальным службам из-за обильного снегопада сложно справиться с выпавшим объемом осадков. Для этого, по его словам, необходимо максимально мобилизовать все силы.

"Главное - обеспечить расчистку основных магистралей, дорог к социально значимым объектам, остановкам, - сообщил глава края. - Также должна быть отлажена работа общественного транспорта, так как многие жители оставили свои машины дома".

Губернатор подчеркнул, что поручил главам районов создать в муниципалитетах оперативные штабы, которые помогут объединить работу коммунальщиков и экстренных служб. А отработка жалоб населения, по его словам, "должна происходить максимально быстро".

По метеопрогнозу снежная метель с перерывами продлится на Кубани до пятницы, 19 февраля. А в четверг, 18 февраля, столбик термометра опустится до минус 15 градусов по Цельсию.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Песков назвал вероятные сроки восстановления очного формата работы Путина
Госдума расширила право многодетных родителей на отпуск в удобное время
Собянин утвердил размер допвыплат медработникам, лечащим COVID-19
Минсельхоз прокомментировал сообщения о возможном росте цен на колбасу
В Петербурге госпитализировали Михаила Боярского
В России набирает обороты новая схема обмана пенсионеров
Видео
Видео
Лжецелительница в Подмосковье выманила у женщины украшения за снятие порчи