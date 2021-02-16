Какие возможности для Крыма откроет продленная ФЦП

Андрей Николаевич, чем 2020 год, который прежде всего запомнился пандемией и многочисленными ограничениями, отличался в реализации ФЦП?

Андрей Никитченко: Он показал, что и в условиях пандемии и ограничений можно осуществлять большие проекты. Есть рекордное кассовое освоение по итогам года - 97 процентов в Республике Крым и 91 процент в Севастополе. Продолжается тяжелая, порой вязкая работа по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию новых объектов. Шок первого полугодия, связанный с "ковидными" ограничениями, был нивелирован к концу года.

Изначально завершить ФЦП планировалось к 2020 году, но уже трижды продлевали, и последний раз - до 2025 года. А можно ли было завершить программу, как планировалось изначально - в 2020 году?

Андрей Никитченко: Программу продлили по нескольким причинам. Основная - развитие самой программы: добавление новых объектов, сопровождающееся увеличением финансирования. Изначально был недооценен масштаб необходимых региону работ и объектов. Недоинвестированность полуострова, устаревшая инфраструктура потребовали гораздо больших средств и времени, нежели это оценивалось в 2015 году.

На другой результат можно было рассчитывать исключительно при условии наличия на старте сильного во всех смыслах заказчика на уровне региона. Но такого условия на старте не было. И многое пришлось делать, что называется, "на марше", по ходу реализации программы. Но если посмотреть назад, это были пять лет созидания, уроков и осмысления.

Какие уроки ФЦП уже пройдены, а что еще осталось выучить?

Андрей Никитченко: ФЦП в чем-то сродни военному планированию - есть оперативный уровень, есть тактический, есть стратегический. На каждом из них свои проблемы с решениями и свои уроки. На оперативном уровне важно, чтобы заказчик не уступал подрядчику в компетенциях и организационном потенциале, особенно при таких масштабах государственных инвестиций. Но этого мало - заказчик должен видеть смысл строительства за пределами самого строительства. И здесь мы переходим на тактический уровень.

На тактическом уровне важно значительно больше времени и ресурсов тратить на предпроектные и проектные работы, добиваясь их максимального совершенства, чтобы обеспечить грамотное использование бюджетных ресурсов на стадии не только строительства, но и на стадии эксплуатации. Ведь именно в проектировании кроются многие причины срыва сроков возведения объектов ФЦП.

Эти уроки пройдены, как мне представляется.

А что на стратегическом уровне? Какие там уроки?

Андрей Никитченко: На стратегическом уровне важно иметь видение новой экономики на горизонте планирования 10-20 лет на основе построенной инфраструктуры. Созидание - это не капитальные вложения, а экономический рост нового качества с соответствующим ростом доходов населения. В этом, на мой взгляд, главный урок и риск программы. Ведь новая инфраструктура дает возможность создать новую экономику, но не гарантирует ее создание. И здесь важно не попасть в ловушку дотационности. У массированных инвестиций в инфраструктуру всегда есть риск бесконечного бюджетного дефицита в регионе, если не приходит новая экономическая активность, созидающая и новый человеческий капитал, и новые налоги в бюджет.

Кто все-таки должен определять набор инструментов для программы развития территории - регион или центр?

Андрей Никитченко: Ключ к успешному пространственному развитию лежит в умении сложить интересы и возможности региона и федерального центра на основе стратегического видения центра. Думаю, что за пять лет мы создали прототип модели управления программой территориального развития. Я не знаю прецедентов, когда бы столь небольшая группа специалистов успешно "вела" такое количество объектов как с точки зрения формально-бюрократического, так и сущностного сопровождения. Мы построили работающий механизм, который как мост соединил работу федерального центра в лице Минэкономразвития РФ и региональных заказчиков. Хотя пространство для совершенствования, конечно, есть.

К чему готовиться в этом году? Будет ли 2021 год в плане реализации ФЦП отличаться от предыдущих?

Андрей Никитченко: В этом году нас ожидает активное проектирование и строительство автомобильных дорог и модернизация железнодорожного комплекса, реконструкция и строительство очистных сооружений на ЮБК, создание новых социальных объектов, например, медицинских объектов в Севастополе.

Должна завершиться подготовка технико-экономических обоснований (ТЭО) важных для будущего развития Крыма и Севастополя мероприятий. Это создание инфраструктуры морских пассажирских и круизных перевозок и яхтенного туризма, туристического парка на западном побережье, развитие санаторно-курортных организаций Евпатории, комплексная застройка Севастополя в целях строительства служебного, стандартного (социального) жилья. Это ноу-хау от нашей дирекции, которая инициировала включение этих пунктов в программу и в итоге была назначена оператором их реализации. Связка "ТЭО - проектирование - строительство" ориентировано на создание новой экономики.

В рамках ФЦП строятся индустриальные парки в Бахчисарае и Феодосии. Почему для них были выбраны именно эти муниципалитеты, и в чем главная причина затягивания сроков их строительства. Не кажется ли вам, что более уместно было создать технопарк на севере полуострова, чтобы постепенно создать там новые точки экономического роста и притяжения рядом с предприятиями ограниченного в поставках сырья и потому угасающего химпрома?

Андрей Никитченко: Площадки под объекты программы выбирают региональные власти, исходя из своей стратегии развития. Создание индустриальных парков в идеале направлено на развитие новой экономики региона, но стоит отметить, что успешное создание промышленных парков в мировой практике - явление редкое. Попыток много, а вот настоящих успехов мало. И самая распространенная ошибка - попытка создания усредненного варианта инфраструктуры под будущих резидентов парка без понимания того, кто эти резиденты. Логика строительства "скворечников" в надежде на то, что "скворцы" прилетят и их займут, крайне редко оправдывает себя. "Скворцы" не прилетают, так как дело не в "скворечниках", а в экосистеме вокруг (кадры, ресурсы, инфраструктура, логистика).

Для успеха необходимо потратить значительное время и интеллектуальные усилия не только на выработку концепции парка, но и на согласование параметров с потенциальными резидентами под их конкретные потребности. Наиболее успешным опытом в этой отрасли обладает Сингапур, у которого весь остальной мир этот опыт перенимает, в том числе Япония, Корея, Китай, Индия, ОАЭ. Сингапурцы годами работают над концепцией парка, ведут переговоры с потенциальными резидентами и не приступают к проектированию и строительству, пока не сложится вся картина.

Время покажет, как сложится история индустриальных парков в Крыму. Расположение парка на Севере или в другом месте полуострова должно определяться тем, какую специализацию для него выберет Республика Крым, и как в этой местности будет решаться вопрос кадров для выбранной специализации парка.

Не настало ли сейчас время часть крупных инвестиционных проектов реализовывать не на одни только бюджетные деньги, а начать работу по схемам ГЧП, привлекая бизнес к частичному инвестированию некоторых важных и перспективных объектов?

Андрей Никитченко: Присутствие частных инвестиций в любых малых и крупных проектах является лакмусовой бумажкой перспективности вложений. Мы в дирекции считаем, что расширение инструментария для государственных и федеральных целевых программ за счет привлечения частного капитала - это магистральное направление для их эффективной реализации.

В 2020 году власти Крыма получили возможность выбирать единственного подрядчика для строительства объектов ФЦП, и это позволило "на берегу" оставлять без госзаказов неблагонадежные фирмы-однодневки. Вместе с тем мы видим, что добросовестных подрядчиков, способных качественно и в срок проектировать и строить, катастрофически не хватает. Отчасти, из-за санкций и боязни некоторых компаний заходить на полуостров. Но может быть, нужно предусмотреть какие-то дополнительные стимулы для бизнеса за готовность работать в Крыму?

Андрей Никитченко: На данный момент крымский опыт не дает однозначного ответа, какой выбор подрядчиков является наиболее эффективным. Наличие конкуренции при проведении торгов или ее отсутствие имеют свои преимущества. При всей важности самой процедуры выбора подрядчика, ключевым все же является профессионализм службы заказчика и его неангажированность.

Создание режимов эксклюзивности для подрядных организаций за счет постоянного увеличения привилегий и стимулов не всегда приводит к приходу добросовестных подрядчиков, а также не гарантирует появление новых, но может поощрять старых, не улучшая их качество. Справедливо и эффективно было бы оградить работающие на полуострове организации от санкционных репрессий (что и подразумевает разработанный Минэкономразвития РФ режим особого административного района (ОАР) для Крыма), а не перекупать их лояльность дополнительными привилегиями. Крыму необходимы частные инвестиции, но не любые и не любой ценой.

Справка "РГ"

В ФЦП сейчас значится 977 объектов, из них 633 крымских и 209 севастопольских. К началу 2021 года завершено 399 объектов.