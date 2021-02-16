У Симферопольского водохранилища поймали браконьеров с тонной рыбы

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Симферополю задержали на берегу Симферопольского водохранилища группу браконьеров с уловом рыбы массой в тонну. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Задержанным с поличным пятерым жителям Сакского района инкриминируют незаконный вылов рыбы. Они ловили рыбу без необходимых для этого разрешительных документов и использовали запрещенные снасти.

Сейчас в водохранилище, которое обмелело до семи процентов от проектного объема, рыба стала предметом легкой и варварской наживы. Оперативники изъяли у браконьеров сети, надувную лодку, а также улов - килограммы толстолобика, щуки, леща, судака и карпа.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители продолжают поиск возможных соучастников и оценивают причиненный экологический ущерб. Браконьерам грозит до двух лет лишения свободы.