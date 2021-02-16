В Апшеронском районе Кубани из-за снегопада ввели режим ЧС

Новости

Крупный алмаз назовут по имени вакцины - "Спутник V" 18:32
СБУ заподозрила Анатолия Шария в госизмене 18:29
В Москве водителей призвали отложить поездки из-за нового снегопада 18:20
Недопоставка вакцины AstraZeneca в ЕС чревата разрывом контракта 18:16
Adidas объявил о начале процедуры продажи Reebok 18:10
Госрегулирование в Беларуси и РФ помогло стабилизировать цены на продукты 17:57
СМИ: США начали переговоры с ФРГ по "Северному потоку-2" 17:56
Будет создана платформа для обеспечения лекарствами детей с редкими заболеваниями 17:37
В ЕАЭС обнулят ввозные пошлины на драгоценные камни 17:17
Посольство РФ опровергло информацию о гибели российских инструкторов в ЦАР 17:06
Посетители польских горнолыжных курортов забыли о мерах безопасности 16:54
Правительство Тульской области допустило проведение фестиваля "Дикая Мята" 16:47
Вышел трейлер военного фильма Бекмамбетова "Девятаев" с Прилучным 16:47
Россия намерена продлить договоры по двум военным объектам в Беларуси 16:47
Путин дал оценку работе Дегтярева 16:46
Песков стал почетным членом Российского военно-исторического общества 16:32
В Москве предложили ограничить движение фур во время сильных снегопадов 16:21
Зак Снайдер покажет "правдивую" историю короля Артура 16:14
В "Векторе" подтвердили, что российские вакцины защищают от британского штамма 16:04
Студия Disney не отменяла трилогию "Звездных войн" Райана Джонсона 15:59
Госдума поддержала проект о наделении тренеров статусом педагогов 15:57
Госдума поддержала поправки в закон о персональных данных 15:56
Курс биткоина впервые в истории превысил 50 тысяч долларов 15:53
В России покажут 4K-версию "Вспомнить все" со Шварценеггером 15:50
Госдума одобрила поправки о снятии возрастных ограничений на госслужбе 15:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16.02.2021 17:46
Рубрика: Происшествия

В Апшеронском районе Кубани из-за снегопада ввели режим ЧС

Текст: Юрий Гень

На Кубани в Апшеронском районе, расположенном в предгорной зоне, из-за небывалого снегопада введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на официальной странице администрации муниципального образования в Instagram.

Фото: Илья Изотов/РГ
В Симферополе выпало две трети месячной нормы осадков

"В администрации Апшеронского района создан оперативный штаб под руководством исполняющего обязанности главы Александра Курганова, - говорится в официальном сообщении. - Все коммунальные, дорожные службы и службы экстренного реагирования приведены в режим повышенной готовности и работают в круглосуточном режиме".

В пресс-службе администрации Апшеронского района сообщили также, что в созданный оперативный штаб поступает информация о состоянии всех дорог в городах и поселках района. Коммунальные и экстренные службы отдают приоритет расчистке жизнеобеспечивающих трасс.

По всем экстренным вопросам жителям региона предлагают незамедлительно обращаться в единую диспетчерскую службу 112 или по телефону 8(86152)2-52-64.

Как ранее уже писала "РГ", губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сегодня днем отдал распоряжение создать во всех районах оперативные штабы, которые помогут объединить работу коммунальщиков и экстренных служб.

Обрушившаяся на Кубань непогода заставила приостановить в крае движение поездов и грузовых машин, а аэропорт Краснодар объявил о своем закрытии до 20.30 из-за усиления снегопада и сильного ветра. На данный момент, в воздушной гавани задержано уже 13 рейсов, еще 11 были отменены, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин дал оценку работе Дегтярева
Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
Песков заявил о готовности России к новым жестким санкциям
Госдума одобрила поправки о снятии возрастных ограничений на госслужбе
Посольство РФ опровергло информацию о гибели российских инструкторов в ЦАР
В России набирает обороты новая схема обмана пенсионеров
Видео
Видео
Лжецелительница в Подмосковье выманила у женщины украшения за снятие порчи