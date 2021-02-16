В Апшеронском районе Кубани из-за снегопада ввели режим ЧС

На Кубани в Апшеронском районе, расположенном в предгорной зоне, из-за небывалого снегопада введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на официальной странице администрации муниципального образования в Instagram.

"В администрации Апшеронского района создан оперативный штаб под руководством исполняющего обязанности главы Александра Курганова, - говорится в официальном сообщении. - Все коммунальные, дорожные службы и службы экстренного реагирования приведены в режим повышенной готовности и работают в круглосуточном режиме".

В пресс-службе администрации Апшеронского района сообщили также, что в созданный оперативный штаб поступает информация о состоянии всех дорог в городах и поселках района. Коммунальные и экстренные службы отдают приоритет расчистке жизнеобеспечивающих трасс.

По всем экстренным вопросам жителям региона предлагают незамедлительно обращаться в единую диспетчерскую службу 112 или по телефону 8(86152)2-52-64.

Как ранее уже писала "РГ", губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сегодня днем отдал распоряжение создать во всех районах оперативные штабы, которые помогут объединить работу коммунальщиков и экстренных служб.

Обрушившаяся на Кубань непогода заставила приостановить в крае движение поездов и грузовых машин, а аэропорт Краснодар объявил о своем закрытии до 20.30 из-за усиления снегопада и сильного ветра. На данный момент, в воздушной гавани задержано уже 13 рейсов, еще 11 были отменены, сообщили в пресс-службе аэропорта.