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16.02.2021 20:27
Рубрика: Экономика

В Крыму расширили перечень пострадавших от пандемии отраслей

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )

В Республике Крым расширили перечень пострадавших от пандемии отраслей. Теперь на получение субсидии могут претендовать предприниматели, занятые в сфере дополнительного образования и бытовых услуг. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте крымского правительства.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"На сегодняшний день к пострадавшим видам деятельности отнесено 142 ОКВЭДа. В обновленные перечни видов деятельности и организационно-правовых форм юридических лиц, имеющих право на получение мер поддержки, вошли ОКВЭДы, относящиеся к сфере дополнительного образования и предоставления услуг дневного ухода за детьми, а также бытовых услуг - это работа ателье, мастерских, парикмахерских, фотоателье и т.д.", - уточнил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

С 1 февраля и до 31 марта крымские предприниматели, чей бизнес пострадал из-за ограничений во время пандемии коронавируса, могут подать заявку на получение субсидии. Субсидия выплачивается из расчета 12130 рублей на каждого работника за шесть месяцев, с июня по декабрь 2020 года.

Как ранее сообщала "РГ", предприниматели Крыма попросили включить дополнительное образование в список пострадавших от пандемии отраслей.

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