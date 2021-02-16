В Крыму расширили перечень пострадавших от пандемии отраслей

В Республике Крым расширили перечень пострадавших от пандемии отраслей. Теперь на получение субсидии могут претендовать предприниматели, занятые в сфере дополнительного образования и бытовых услуг. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте крымского правительства.

"На сегодняшний день к пострадавшим видам деятельности отнесено 142 ОКВЭДа. В обновленные перечни видов деятельности и организационно-правовых форм юридических лиц, имеющих право на получение мер поддержки, вошли ОКВЭДы, относящиеся к сфере дополнительного образования и предоставления услуг дневного ухода за детьми, а также бытовых услуг - это работа ателье, мастерских, парикмахерских, фотоателье и т.д.", - уточнил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

С 1 февраля и до 31 марта крымские предприниматели, чей бизнес пострадал из-за ограничений во время пандемии коронавируса, могут подать заявку на получение субсидии. Субсидия выплачивается из расчета 12130 рублей на каждого работника за шесть месяцев, с июня по декабрь 2020 года.

Как ранее сообщала "РГ", предприниматели Крыма попросили включить дополнительное образование в список пострадавших от пандемии отраслей.