В Крыму суд избрал меру пресечения подозреваемым в финансировании "ИГ"

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения для двух крымчан, подозреваемых в сборе средств и финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Во время открытого судебного заседания один из подозреваемых взят под стражу. Вторая будет находиться под домашним арестом, сообщили "РГ"в пресс-службе суда. Обоим инкриминированы часть 1.1 и часть 4 статьи 205.1 УК РФ - содействие террористической деятельности.

По версии следствия, задержанные замаскировали финансирование терроризма под благотворительную деятельность в пользу различных фондов, в том числе "Мухаджирун" (в переводе - "Живое сердце"). В целях конспирации они собирали деньги якобы на строительство мечетей, колодцев, для оказания помощи нуждающимся детям, женщинам или беженцам, проживающим в странах Африки и Ближнего Востока.

В одном из сообществ "ВКонтакте" финансисты "ИГ" публиковали посты о сборе денег и размещали реквизиты банковских карт, по которым можно было перечислять деньги на благие цели. На самом же деле все средства переводились за границу и шли на финансирование деятельности незаконных вооруженных формирований, входящих в состав запрещенной террористической организации.

- Суд счел подозрения следствия обоснованными и подтвержденными совокупностью собранных по делу доказательств, - рассказали в пресс-службе суда. - В результате гражданин арестован до 10 апреля 2021 года, а гражданке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до этой же даты, с определенными ограничениями.

Постановления суда могут быть обжалованы в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым в течение трех суток.