Renault начала продажи кроссовера за 550 000 рублей

Компания Renault объявила о старте продаж нового субкомпактного кроссовера Kiger. Серийную версию этой модели представили в конце января, ее производство организовано в Индии, с местного же рынка и началась реализация.

Позднее Kiger предложат и в других развивающихся странах. Индийцам новинка предлагается по очень невысокой цене - 545 000 рупий (550 000 рублей).

Kiger построен на той же платформе CMF-A+, которая уже послужила основой для кроссоверов Nissan Magnite, по силовому каркасу кузова он унифицирован с Magnite, однако все наружные панели выполнены оригинальными - они формируют собственный экстерьер. Длина, ширина, высота Kiger - 3991, 1750 и 1600 мм соответственно, колесная база - 2500 мм.

Производитель отмечает, что Kiger отличается самым большим объемом пространства для пассажиров и багажа на рынке.

Фото: Пресс-служба Renault.

Машина оснащена 1,0-литровыми 3-цилиндровыми бензиновыми моторами - атмосферным (72 л.с.) и с турбонаддувом (100 л.с.).

Коробки передач - 5-ступенчая механическая или бесступенчатый вариатор. Привод - только передний, полный не предусмотрен в принципе.

В богатом исполнении Renault Kiger оборудуется информационно-развлекательной системой с 8-дюймовым тачскрином, протоколами связи Android Auto и Apple Carplay, беспроводной зарядкой для гаджетов, климат-контролем, фильтром микропыли, системой бесключевого доступа. Выпускают Renault Kiger на индийском заводе Renault-Nissan в Чиннаи.

В России такая модель не появится.