Российский миллиардер установил рекорд по размеру состояния

Состояние совладельца "Норникеля" Владимира Потанина достигло отметки в 30 миллиардов долларов. Такие данные распространило агентство Forbes Real Time. Отмечается, что это абсолютный рекорд для российского списка Forbes.

Причиной увеличения благосостояния россиянина стал рост котировок акций металлургического гиганта. По данным на 20:39 мск они торговались на уровне 26,2 тысячи рублей за акцию, в пике их стоимость достигала 26,3 тысячи, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в течение января этого года совокупное состояние богатейших россиян увеличилось на 1,37 миллиарда долларов. Наибольшая прибавка была отмечена у Владимира Потанина. На втором месте находится совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон с состоянием в 24,4 миллиарда. Третью строчку занял основной бенефициар Новолипецкого меткомбината Владимир Лисин, чей капитал с начала года вырос до 24,2 миллиарда.