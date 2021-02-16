SpaceX запустила новую группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с 60 интернет-спутниками Starlink. Прямую трансляцию ведет компания SpaceX на своем сайте.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 22:59 по времени Восточного побережья США (06.59 мск), пишет РИА Новости. Напомним, предыдущий запуск 60 спутников состоялся четвертого февраля.

Starlink - спутниковая сеть, обеспечивающая широкополосный доступ в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - сделать доступным высокоскоростной интернет в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 11 тысяч спутников. Стоимость проекта оценивается в десять миллиардов долларов.