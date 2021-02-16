"Спутник V" предложили использовать для сближения Юга и Севера Кореи

Часть производимых в Южной Корее российских препаратов "Спутник V" можно было использовать в качестве помощи от Сеула Пхеньяну при посредничестве РФ. Данное сотрудничество позволило бы начать новый вид трехстороннего взаимодействия, а также придало бы новый импульс межкорейскому сближению. С таким заявлением выступил губернатор южнокорейской провинции Канвон Чхве Мун Сун в беседе с журналистами.

"Если мы направим производимую у нас вакцину "Спутник V" в Северную Корею, то Россия могла бы выступить посредником в данном процессе и все позволило бы улучшить межкорейские отношения… Это стало бы хорошим стартом для трехстороннего сотрудничества", - заявил Чвхе Мун Сун в интервью информагентству Sputnik. Губернатор признал, что в настоящий момент между Югом и Севером Кореи нет никаких контактов, а потому помощь в налаживании диалога со стороны России "была бы очень кстати".

Отметим, что Россия достигла договоренностей с одной южнокорейской компанией о производстве на ее заводах в городе Чхунхон, провинции Канвон российской вакцины "Спутник V". В год планируется выпускать около 150 млн доз препаратов.

Власти Южной Кореи сначала игнорировали российскую вакцину, но недавно стали проявлять к ней большой интерес, заявив, что не исключают возможности закупок "Спутника V", хотя сами уже подписали договоры с европейскими и американскими компаниями на импорт вакцины против коронавируса.

Губернатор провинции Канвон Чхве Мун Сун пользуется большой популярностью у себя в регионе и широко известен как сторонник развития дружбы и сотрудничества Южной Кореи с Россией и КНДР. Именно Чхве был одним из главных инициаторов создания в Корее групп местных болельщиков, которые во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане с трибун поддерживали российских атлетов, вынужденных выступать без флага и символики РФ. Губернатор также лично неоднократно появлялся на трибунах с южнокорейскими и российскими флагами.