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16.02.2021 21:15
Рубрика: Спорт

Человек из ниоткуда

114-я ракетка мира Аслан Карацев начал с квалификации и пробился в полуфинал Australian Open
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)
Аслана Карацева можно смело назвать главной сенсацией Australian Open-2021. В четвертьфинале 27-летний россиянин, пробившийся в основную сетку турнира через квалификацию, обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Карацев стал первым теннисистом в Открытой эре, пробившимся в полуфинал на своем дебютном "мейджоре".
По итогам Australian Open Аслан Карацев поднимется как минимум на 42-ю строчку мирового рейтинга. Фото: EPA

Когда у Аслана брали интервью после матча, было похоже, что он сам находится в шоке от такого результата. Среди побежденных им соперников был даже Диего Шварцман, входящий в топ-10 сильнейших игроков.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Карацев прокомментировал выход в полуфинал Australian Open

- Невероятное чувство. Я впервые на турнире "Большого шлема" и добрался до полуфинала, - признался Карацев в эфире Eurosport. - Если бы перед началом турнира мне сказали, что так случится, я бы просто улыбнулся. Для меня это сюрприз. Конечно, я всегда очень много работал, но у меня не получалось.

Сложно представить, но к концу 2017 года Карацев упал до 747-го места в рейтинге. Были проблемы с финансированием, подготовкой, преследовали травмы. Но в 2019-м карьеру россиянина помог перезапустить белорусский тренер Егор Яцюк, который всего на год старше самого Аслана. Перед стартом Australian Open он был уже 114-й ракеткой мира. Но все равно стал самым низкорейтинговым игроком, завоевавшим путевку в полуфинал "Шлема" после Горана Иванишевича на Уимблдоне-2001. Но уже на следующем "мейджоре" россиянин сможет попасть сразу в основную сетку, потому что уже сейчас поднялся в топ-50. Кроме того, в Мельбурне Аслан как минимум заработает 653 тысячи долларов. Это больше, чем все его призовые за карьеру, которые составили 618 тысяч.

За выход в финал стартового турнира "Большого шлема" 2021 года Карацев поспорит с победителем матча между действующим чемпионом, первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и Александром Зверевым из Германии.

В среду рано утром за путевку в полуфинал в российском противостоянии поспорят Даниил Медведев и Андрей Рублев. Таким образом, впервые в истории Australian Open в полуфинале выступят сразу два наших теннисиста.

Впервые в полуфиналах турнира в Мельбурне сыграют сразу два наших теннисиста: Аслан Карацев и победитель матча Даниил Медведев - Андрей Рублев

Невероятный прорыв Аслана Карацева корреспондент "РГ" обсудил с президентом Федерации тенниса России (ФТР), капитаном нашей команды в Кубке Дэвиса Шамилем Тарпищевым.

Шамиль Анвярович, Аслан дарит нам сенсацию за сенсацией. С какими чувствами наблюдали за его матчем с Димитровым?

Шамиль Тарпищев: Мы все просто с ума сошли от его результатов. Вообще для всех неожиданно было, как далеко прошел Карацев. Он же несколько лет в травмах был. Но в четвертьфинале Australian Open он сыграл выше всяких похвал. Теннисист, который первый раз проходит квалификацию и пробивается в полуфинал, испытывает очень большую нервную нагрузку. И когда он второй сет сумел выиграть у Димитрова, то появилась уже уверенность, что он может победить. Единственное - нужно было не расслабляться, потому что психологическое давление было и визуально со стороны болгарина, когда тот бросил играть третий сет. Я думал, он сейчас вцепится в четвертый. В этот момент Аслану нельзя было расслабиться. Иначе потом собраться было бы очень сложно. Но к чести Карацева он проявил себя настоящим чемпионом: сыграл ровно, надежно. И заслуженно победил. Это не первая сенсация от него на этом турнире. Но, думаю, как игрок он состоялся как раз сейчас. Он достиг такого серьезного уровня, ниже которого он уже не упадет. И могу сказать, что он попал на Олимпийские игры. Этой победой стопроцентно попал.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
Рублев и Медведев сыграют в четвертьфинале Australian Open

Травма Димитрова, который корчился от боли в спине, сыграла свою роль в победе Карацева?

Шамиль Тарпищев: Больше на результат матча повлияло то, что Григор проиграл второй сет. Если бы он повел со счетом 2:0 по партиям, полагаю, о проблемах со спиной мы бы и не узнали. Наверное, какое-то повреждение было. Однако если Димитров не отказался и играл до конца, это показатель того, что он мог играть.

Сегодня нас ждет еще один валидольный четвертьфинал: Медведев - Рублев...

Шамиль Тарпищев: Не могу говорить о своих предпочтениях, так как один из них обидится. Но это факт, что Рублев класс набрал, а Медведев уже был классным игроком. Они другу друга хорошо знают. Легким, трехсетовым матч точно не будет. Нас ждет упорная равная борьба.

Между тем первые полуфиналистки определились и в женском турнире. Ими стали американка Серена Уильямс и японка Наоми Осака. Уильямс-младшая, обыграв румынку Симону Халеп (6:3, 6:3), пробилась в свой 40-й полуфинал на "мэйджорах" в карьере. Для семикратной чемпионки Открытого чемпионата Австралии это 362-я победа в одиночном разряде на турнирах "Большого шлема". По этому показателю Серена сравнялась со всеми любимым швейцарцем Роджером Федерером.

Спорт Теннис Игроки Australian Open - 2021

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