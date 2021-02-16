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16.02.2021 07:54
Рубрика: В мире

В Японии подсчитают одиноких людей

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: AFP/Charly TRIBALLEAU Фото: AFP/Charly TRIBALLEAU
Фото: AFP/Charly TRIBALLEAU

Японские власти в ходе общенациональной переписи населения планируют определить количество одиноких людей в стране.

Фото: REUTERS
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Официальный Токио в последнее время всерьез озаботился проблемой одиночества, которая обострилась на фоне пандемии коронавируса. Жители японского архипелага в условиях ограниченной социальной активности испытывают сложности психологического характера, которые ведут к негативным последствиям. В частности, в правительстве обращают внимание на рост числа самоубийств, который был зафиксирован на территории островного государства впервые за последние одиннадцать лет.

В ближайшее время при канцелярии кабмина создадут специальный отдел, сотрудники которого займутся выработкой мер по поддержке одиноких граждан, передает агентство Jiji. На первых порах там будут трудиться десять человек.Впоследствии штат могут расширить.

Работу на указанном участке поручено курировать министру страны по региональному развитию Тэцуси Сакамото. Именно ему на прошлой неделе премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поручил заниматься в правительстве проблемой одиноких людей.

В мире Восточная Азия Япония

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