В Перу почти 500 чиновников тайно вакцинировались от COVID-19

Почти 500 чиновников бывшего и нынешнего правительства Перу тайно вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщил временный президент страны Франсиско Сагасти в обращении, которое транслировал местный канал.

По его словам, 485 человек, среди которых много госслужащих, "воспользовались своими полномочиями, чтобы вакцинироваться препаратом, прибывшим в дополнение к тем, что использовались в клинических испытаниях в нашей стране", цитирует РИА Новости.

В списке, который будет передан в прокуратуру, помимо экс-президента Мартина Вискарры и членов его правительства также Элисабет Астете (бывшая глава МИД) и Пилар Массетти (экс-глава минздрава). Сагасити пообещал расстаться со всеми чиновниками, которые оказались вовлечены в этот скандал.

Прокуратура Перу уже начала предварительное расследование в отношении экс-президента Вискарры из-за его вакцинации. Сам бывший президент заявил, что не знал о наличии дополнительных доз вакцины для чиновников, он считал, что принимал участие в клинических испытаниях.