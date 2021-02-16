В США 5 млн человек остались без света и тепла из-за сильных морозов

В американском штате Техас произошел беспрецедентный энергетический коллапс - из-за волны холодного арктического воздуха, принесшего в штат небывалые морозы, более 5 миллионов человек остались без электричества и возможности отапливать свои дома. По информации местных СМИ, из-за резкого повышения спроса в штате заметно выросли цены на газ, дизельное топливо и бензин.

Электростанции и генераторы, работающие на разных видах топлива, были отключены, в том числе ветряные электростанции, также замерзли трубопроводы подающие природный газ и нефтепродукты. Острый дефицит электроэнергии, уточняют власти штата, сохранится в течение вторника, а сильные морозы, по прогнозам синоптиков, сохранится как минимум до среды.

По предварительным данным, два человека погибли от холода, несколько человек получили обморожения. В центрах вакцинации от коронавируса пытаются ускорить привитие граждан, поскольку холодильники, в которых хранится используемая в США вакцина от Pfizer, не работают. Полеты над территорией штата приостановлены. Также сообщается, что остановлена добыча нефти и газа на местных месторождениях, а крупные нефтеперерабатывающие заводы прекратили производство бензина и дизельного топлива.

Согласно официальным сведениям властей штата, коллапс затронул более 75% электросети Техаса. Губернатор штата Грэг Эбботт заявил, что вина в произошедшем лежит на частных электрокомпаниях, которые не справились с нагрузкой и не проконтролировали свое оборудование. Температура в некоторых районах Техаса опускалась этой ночью до -28 градусов. Рекорд самой низкой температуры в штате был зафиксирован в городе Тулия в 1899 году, когда температура опустилась до -30,5.