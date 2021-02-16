В США из-за похолодания закрыли пять аэропортов

Пять аэропортов в США прекратили свою работу из-за резкого похолодания и ухудшения погодных условий. Таковы данные Федерального авиационного управления страны.

"Закрыты два международных аэропорта в штатах Техас и Миссисипи, а также три региональные воздушные гавани, расположенные в Техасе и Луизиане, - со ссылкой на источник пишет ТАСС. - Всего накануне в США были отменены более 3 тысяч 700 рейсов".

Из-за резкого похолодания более четырех миллионов жителей страны остались без электричества, в том числе свыше 3,6 миллиона в Техасе. В Далласе столбик термометра упал до отметки минус 15 градусов Цельсия, в городе Оклахома-Сити - до минус 21, а в Канзас-Сити - до минус 35 градусов. Как отмечает CNN, нынешние температурные значения стали рекордными для этих городов с 1989 года.