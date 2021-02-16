В "Векторе" подтвердили, что российские вакцины защищают от британского штамма

Эксперименты, проведенные учеными ГНЦ "Вектор", подтвердили, что обе зарегистрированные российские вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" - обеспечивают эффективную защиту против британского варианта коронавируса. Об этом "РГ" сообщили в Роспотребнадзоре.

Чтобы проверить, как работают вакцины в отношении нового штамма, который считается более контагиозным, специалисты "Вектора" провели сравнительное исследование, насколько эффективно антитела, выработанные в организме после прививки против COVID-19, нейтрализовали типичный коронавирус, а также его мутировавшую разновидность.

"Защитный эффект был продемонстрирован в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от лиц, привитых вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", и содержащих антитела к вирусу SARS-CoV-2, - сообщили в Роспотребнадзоре о результатах эксперимента. - Сыворотки привитых лиц эффективно нейтрализовали как британский вариант коронавируса, так и коронавирус, не содержащий набора мутаций, характерного для британского варианта".

Ранее сообщалось, что в России был зарегистрирован пока только один завозной случай инфицирования британским штаммом - у человека, приехавшего из Великобритании. О распространенности этого варианта коронавируса в России говорить рано, поскольку только на днях был зарегистрирован новый тест, который позволяет отличить британскую разновидность коронавируса от распространенной в нашей стране уханьской.