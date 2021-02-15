Роспотребнадзор создал тест по выявлению британского штамма COVID-19

Как сообщает ведомство, эта тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма. Это стало возможным за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации. Разработчики уверяют, что при применении новой системы есть все шансы избежать ложноположительных результатов.

Набор реагентов успешно прошел клинические испытания и получил регистрационное удостоверение. Он обладает высокой точностью, что доказали испытания на клинических образцах с подтвержденной мутацией. Новую технологию теперь можно использовать для разработки реагентов для выявления любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей.

Напомним, что об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 (британский штамм) стало известно в конце декабря 2020 года. У ученых и ВОЗ британский штамм коронавируса вызывает серьезную тревогу. Он выявлен в несколько десятках европейских стран, в том числе и в России. Неизвестно, насколько он способен вызывать более тяжелое течение болезни, но уже установлено, что передается он от человека к человеку намного быстрее изначального варианта коронавируса.