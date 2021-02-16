Видео: обочечник решил "воспитать" дальнобоя, но все пошло не по плану

Обочечников не любят все: водители больших грузовиков и старых малолитражек, владельцы роскошных иномарок и бюджетных "копеек", мотоциклисты, велосипедисты, сотрудники ДПС и даже сами обочечники, когда мешают друг другу объехать пробку.

Один из способов бороться с такими хитрецами - загораживать собой обочину, не оставляя места для обгона по гравию. А когда проезд частично перекрывает собой огромная фура, то хочешь - не хочешь, а передумаешь рисковать своей машиной и вернешься в полосу.

Так сделал автор этого видео, водитель-дальнобойщик, попав в многокилометровую пробку на подъезде к Москве. Все обочечники смирились с этим его решением и лишь один, самый дерзкий, все же смог обогнать справа фуру и оттормозиться перед ней. Да еще и аварийку включил, злорадствуя: сначала ты не давал мне ехать, а теперь я тебе!

Но "учитель" забыл о легендарной взаимовыручке дальнобойщиков. Через несколько секунд его самого стал прижимать к обочине водитель еще одного КамАЗа, сразу сообразивший, что к чему.

Поняв, что оказался один против двоих разозленных шоферов и что дело пахнет жареным, "учитель" мгновенно передумал оттормаживаться и злорадствовать. Резко надавив на газ и выкрутив руль до предела, он быстро исчез за горизонтом.