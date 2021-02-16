Власти Чехии анонсировали возобновление занятий в школах страны

Правительство Чехии рассмотрит в ближайшие дни вопрос об открытии с 22 февраля всех магазинов, закрытых из-за пандемии коронавируса, а также о постепенном возобновлении с первого марта занятий в школах и вузах. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер Карел Гавличек.

По его словам, возвращение к занятиям в учебных заведениях в первую очередь коснется будущих выпускников. "При этом предусмотрено обязательное периодическое тестирование учащихся антигенными экспресс-тестами", - цитирует РИА Новости Гавличека.

Глава минздрава Ян Блатны, присутствовавший на пресс-конференции, сообщил, что с первого марта начнется регистрация и последующая вакцинация граждан в возрасте 70 лет и старше. Сейчас прививки делают жителям старше 80 лет, а также медикам, работающим с больными COVID-19.

Ранее президент Чехии Милош Земан поддержал использование российской вакцины от коронавируса в своей стране. "Спутник V" уже применяют в Венгрии", - указал он, заявив, что "не против, если специалисты решат использовать этот препарат" и в Чехии.