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Рубрика: В мире

Президент Милош Земан призвал применять "Спутник V" в Чехии

Текст: Игорь Дунаевский
Президент Чехии Милош Земан поддержал использование российской вакцины от коронавируса в своей стране.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

"Спутник V" уже применяют в Венгрии", - указал он в эфире радио Frekvence 1, заявив, что "не против, если специалисты решат использовать этот препарат" и в Чехии.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ/РИА Новости
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Земан обратил внимание на то, что несколько авторитетных чешских эпидемиологов уже рекомендовали вакцинировать население препаратом "Спутник V". Среди них - бывший министр здравоохранения Роман Прымула. Земан заверил, что в случае необходимости будет готов обратиться "с просьбой о помощи" к России для борьбы с пандемией. Президент Чехии призвал сделать все необходимое для обеспечения страны нужным количеством доз вакцины с тем, чтобы граждане не умирали от коронавируса.

Ранее Венгрия первой из стран Евросоюза одобрила "Спутник V" для применения на своей территории. Всего, по данным Российского фонда прямых инвестиций, эта вакцина зарегистрирована для использования уже в 13 государствах.

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