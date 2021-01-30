Чехия ограничила въезд в страну для иностранцев

Из-за коронавируса и ухудшения эпидситуации в стране власти Чехии решили закрыть границы для всех, кто прибывает в республику без крайней необходимости. Пустят только иностранных студентов, а также тех, кто имеет рабочую визу или разрешение на проживание в республике.

Не распространяется запрет на поездки с целью посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах. Новые правила будут действовать до 15 февраля, пишет ТАСС.

Ранее стало известно о закрытии границ Франции для путешественников, прибывающих из стран, не входящих в Евросоюз. А власти Германии пока только планируют ввести запрет на въезд из стран, где выявлено много случаев инфицирования новыми штаммами коронавируса.