Франция закроет границы для всех прибывающих из-за пределов ЕС

Франция решила закрыть границы для путешественников, прибывающих из стран, не входящих в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр республики Жан Кастекс. Новые ограничения вступят в силу в полночь 31 января. Напомним, сейчас все прибывающие во Францию иностранцы обязаны пройти семидневный индивидуальный карантин. Затем они должны сдать тест на COVID-19.

Кастекс отметил, что благодаря принятым мерам удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции. По словам политика, Франция лучше справляется с эпидемией SARS-CoV-2, чем другие страны. При этом власти республики пока решили не вводить новый общенациональный карантин. Сейчас в местных больницах находятся более 27 тысяч пациентов с COVID-19, из них 3 тысячи - в реанимации, информирует ТАСС.