ВОЗ определила четыре версии происхождения коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рассматривают четыре версии происхождения коронавируса SARS-CoV-2.

"Передача от животного человеку через промежуточного хозяина (наиболее вероятно), прямая передача вируса от животного человеку (вероятно), передача вируса через замороженные продукты (маловероятно), утечка из лаборатории (крайне маловероятно)", - рассказал "Интерфаксу" заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков, посетивший китайский город Ухань в составе миссии ВОЗ.

По его словам, эксперты организации пока не получили конкретных данных о происхождении вируса, однако смогли составить понимание хронологии событий.

Ранее глава экспертной группы, специалист по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек рассказал телеканалу CNN, что специалисты выявили в Китае 13 штаммов коронавируса. По данным ВОЗ, первая вспышка могла произойти в Ухане в декабре 2019 года, тогда заразились около тысячи человек.

Эмбарек также отметил, что часть штаммов появились на местных ранках.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 14 января. Они посетили рынок морепродуктов "Хуанань", ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.