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Рубрика: В мире

Представители ВОЗ насчитали в Китае 13 штаммов коронавируса

Глава экспертной группы ВОЗ Питер Бен Эмбарек. Фото: AP Photo / Ng Han Guan Глава экспертной группы ВОЗ Питер Бен Эмбарек. Фото: AP Photo / Ng Han Guan
Глава экспертной группы ВОЗ Питер Бен Эмбарек. Фото: AP Photo / Ng Han Guan

Эксперты Всемирной организации здравоохранения, занимающиеся изучением происхождения коронавируса в Китае, обнаружили несколько признаков более раннего распространения инфекции в 2019 году. Об этом в интервью телеканалу CNN рассказал глава экспертной группы, специалист по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Есть основания полагать, что в декабре 2019-го в городе Ухань, где произошла первая вспышка коронавирусной инфекции, по меньшей мере тысяча человек была заражена 13 разными штаммами COVID-19", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

По словам Эмбарека, некоторые из них начали распространение с местных рынков, а некоторые никак не связаны с ними. Напомним, эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. Они посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

Ранее в ВОЗ назвали гипотезу первоначального распространения COVID-19. По словам доктора Питера Дасзака, наиболее вероятной является версия о передаче коронавируса посредством летучих мышей при попадании на одомашненную ферму диких животных. "Там часто содержатся смешанные виды - барсуки, хорьки, енотовидные собаки. Эти животные могли заразиться от летучих мышей. Либо люди, которые там работают, заразились и перенесли вирус, либо животные. И как только вирус попал на рынок в Ухане, он оказался в плотном скоплении людей", - объяснил специалист.

В мире Восточная Азия Китай Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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