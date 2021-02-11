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Рубрика: Общество

WSJ: Эксперты ВОЗ допустили появление COVID-19 ранее декабря 2019 года

Фото: AP Photo/Ng Han Guan Фото: AP Photo/Ng Han Guan
Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Эксперты Всемирной организации здравоохранения, не так давно посетившие Китай, не исключают, что первые заразившиеся коронавирусом SARS-CoV-2 могли и не знать, что у них именно COVID-19. Как и врачи, которые осматривали пациентов.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
ВОЗ сочла маловероятным заражение COVID-19 напрямую от летучих мышей

Американская газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждается, что еще в октябре 2019 года в больницы провинции Хубэй (центральный Китай) оказалось примерно 90 человек с симптомами ОРВИ. Возможно, это был коронавирус. Но подтверждений этому пока нет. "Необходимы дальнейшие исследования образцов крови", - говорит Питер Бен Эмбарек. Он возглавлял делегацию, приехавшую в КНР с целью выяснения происхождения SARS-CoV-2. Эксперты ВОЗ почти месяц находились в Китае. Они посетили Уханьский институт вирусологии и опровергли слухи об "утечке" вируса из лаборатории BSL-4. Сейчас на повестке другой вопрос - мог ли вирус начать циркулировать на два месяца раньше, чем это было официально подтверждено, пишет РИА Новости.

Комиссия ВОЗ нашла "важные улики" в Ухане
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