Эксперт ВОЗ рассказал о проверке лаборатории в Ухане

Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прилетели в китайский Ухань в середине января, после чего их отправили на двухнедельный карантин. В составе международной группы - специалисты из нескольких стран, в том числе России.

"Это было важно посетить такое заведение, посмотреть, как там все организовано. Хорошо организовано. Лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь", - рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

По его словам, фактов, говорящих о том, что "это оттуда пошло, тоже нет, ни косвенных, ни прямых". "Хорошая лаборатория, я бы сказал великолепная. Все показали, а мы все посмотрели", - добавил эксперт ВОЗ.