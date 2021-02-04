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Рубрика: В мире

Эксперт ВОЗ рассказал о проверке лаборатории в Ухане

Россиянин Владимир Дедков, входящий в делегацию ВОЗ, прибывшую в КНР для расследования причин пандемии SARS-CoV-2, заявил, что после осмотра Уханьского института вирусологии еще меньше верит в версию, что коронавирус начал распространяться по миру в результате утечки из местной лаборатории BSL-4.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: Christopher Furlong/Getty Images
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Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прилетели в китайский Ухань в середине января, после чего их отправили на двухнедельный карантин. В составе международной группы - специалисты из нескольких стран, в том числе России.

"Это было важно посетить такое заведение, посмотреть, как там все организовано. Хорошо организовано. Лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь", - рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

По его словам, фактов, говорящих о том, что "это оттуда пошло, тоже нет, ни косвенных, ни прямых". "Хорошая лаборатория, я бы сказал великолепная. Все показали, а мы все посмотрели", - добавил эксперт ВОЗ.

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