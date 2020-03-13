МИД Китая: Коронавирус в Ухань завезли американские военные

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предположил, что коронавирус COVID-19 в китайский город Ухань (провинция Хубэй) завезли американские военные. К такому выводу дипломат пришел, проанализировав данные из США.

"Когда в Соединенных Штатах появился "нулевой" пациент? Сколько людей инфицированы? США должны все нам объяснить!", - написал Лицзянь в Twitter, потребовав от Вашингтона более полной информации по COVID-19.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом нового типа заразились 120 тысяч человек по всему миру. В КНР вспышка почти остановлена, но за его пределами вирус продолжает распространяться.

"В течение недели во всех городах провинции Хубэй, за исключением Уханя, не зарегистрировано новых случаев заражения. За пределами провинции Хубэй было выявлено семь новых случаев, из которых шесть - ввозные", - заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн, подчеркнув, что пик эпидемии в стране уже прошел.