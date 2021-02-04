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Рубрика: Общество

Названы три причины, почему часть людей не заболевает коронавирусом

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объяснил, почему некоторые люди не заболевают коронавирусом. Причины три, но основные - клеточная память и местный иммунитет.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Если человек ранее встречался с каким-либо коронавирусом, риск заразиться SARS-CoV-2 ниже. Бывает и так, что непосредственно перед встречей с коронавирусом человек перенес другую вирусную инфекцию, и интерферонов в организме стало больше. "Если их очень много, снижается восприимчивость к вирусным инфекциям", - рассказал РИА Новости Вознесенский.

Есть еще одна версия - местный иммунитет не позволяет вирусу проникнуть в клетки на уровне дыхательных путей. Однозначно сделать вывод, по какой причине люди невосприимчивы к SARS-CoV-2, пока нельзя. "Это еще на этапе научной дискуссии", - добавил эксперт.

Кстати, мужчины болеют COVID-19 чаще из-за того, что в их организме больше рецепторов ACE2, которые являются "точкой входа" для коронавируса. А вот женщины репродуктивного возраста лучше защищены в этом плане. "Природа женщину бережет сильнее", - отметила эндокринолог Зухра Павлова.

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