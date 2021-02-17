Беларусь завершила вакцинацию медиков от COVID-19 вакциной "Спутник V"

"Завершилась вакцинация медработников Беларуси первой дозой российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Медработники, которые находились в зоне риска, были вакцинированы первыми. Минздрав распределил вакцину по регионам - в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи были отработаны заранее", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется также, что из тех медиков, кто подал заявки на первый этап вакцинации, в Брестской области привиты 3 460, в Витебской - 3 950, Гомельской - 5 495, Гродненской - 1 795, Минске - 2 285, Минской области - 2 324, Могилевской - 1 635.

Кроме того, завершилась вакцинация работников учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.