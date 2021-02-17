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17.02.2021 04:33
Рубрика: В мире

Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей мира

Джефф Безос. Фото: AFP/Mark RALSTON Джефф Безос. Фото: AFP/Mark RALSTON
Джефф Безос. Фото: AFP/Mark RALSTON

Глава американской корпорации Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире, обойдя руководителя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. Такие данные публикует агентство Bloomberg.

Фото: Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Джефф Безос уйдет с поста главы Amazon

По его подсчетам, суммарная стоимость активов Безоса по итогам фондовых торгов во вторник уменьшилась на 372 миллиона долларов, до 191 миллиарда. Состояние Маска из-за снижения курса акций Tesla сократилось на 4,5 миллиарда - до 190 миллиардов долларов. На третьем месте - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, чье состояние оценивается в 137 миллиардов долларов, пишет ТАСС.

Маск возглавил рейтинг 7 января этого года, обойдя главу Amazon. Суммарная стоимость активов Безоса тогда оценивалась в 187 миллиардов долларов, Маска - в 188,5 миллиарда.

Ранее сообщалось, что Джефф Безос возглавил список из 50 американцев, которые в 2020 году выделяли на благотворительность больше всего средств. Вошедшие в рейтинг лица суммарно направили на данные цели около 24,7 миллиарда долларов. Из них около 10,15 миллиарда приходятся на Безоса. Он выделил эти средства на создание фонда для борьбы с изменениями климата, а также на программы по передаче продуктов питания нуждающимся.

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