Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей мира

Глава американской корпорации Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире, обойдя руководителя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. Такие данные публикует агентство Bloomberg.

По его подсчетам, суммарная стоимость активов Безоса по итогам фондовых торгов во вторник уменьшилась на 372 миллиона долларов, до 191 миллиарда. Состояние Маска из-за снижения курса акций Tesla сократилось на 4,5 миллиарда - до 190 миллиардов долларов. На третьем месте - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, чье состояние оценивается в 137 миллиардов долларов, пишет ТАСС.

Маск возглавил рейтинг 7 января этого года, обойдя главу Amazon. Суммарная стоимость активов Безоса тогда оценивалась в 187 миллиардов долларов, Маска - в 188,5 миллиарда.

Ранее сообщалось, что Джефф Безос возглавил список из 50 американцев, которые в 2020 году выделяли на благотворительность больше всего средств. Вошедшие в рейтинг лица суммарно направили на данные цели около 24,7 миллиарда долларов. Из них около 10,15 миллиарда приходятся на Безоса. Он выделил эти средства на создание фонда для борьбы с изменениями климата, а также на программы по передаче продуктов питания нуждающимся.