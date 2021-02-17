Циципас сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open

Начало встречи сложилось крайне неудачно для теннисиста из Греции. В первом сете он уступил со счетом 3:6, во втором дела пошли еще хуже и ему удалось взять всего два гейма. После этого многие, включая и самого Надаля, поверили в то, что победа испанца - вопрос времени.

Однако в третьем сете Циципас стал бороться в каждом розыгрыше и довел дело до тай-брейка. А там многоопытный Надаль дрогнул - в решающий момент допустил две ошибки. Выиграв третью партию, грек продолжил действовать более активно. Надаль начал испытывать проблемы, и как итог - 6:4 в пользу греческого теннисиста. В пятой партии при счете 5:5 Циципас сделал брейк, а затем и вовсе довел встречу до победы. На это у него ушло 4 часа и 6 минут.

"Теперь мне надо восстановиться. Впереди матч против Медведева, это серьезный соперник, который имеет длинную серию без поражений", - резюмировал грек после окончания матча в интервью известному в прошлом теннисисту Джиму Курье.

Таким образом в полуфиналах сыграют сильнейший теннисист мира Новак Джокович и 114-й номер рейтинга АТР Аслан Карацев из России, а также Циципас и Даниил Медведев.