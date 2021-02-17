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17.02.2021 15:34
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, когда снизятся цены на продукты

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Цены на основные продукты питания зависят от сезонности. Об этом заявил глава Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

"На какие-то категории товаров цены будут снижаться ближе к лету. Это сезонные товары, вроде овощей и фруктов. Они летом начнут поступать из близлежащих регионов, а потом и непосредственно из России, соответственно, цена будет снижаться", - цитирует слова Карпова радио Sputnik.

Цены на другие товары, по его словам, зависят от баланса спроса и предложения.

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Говоря о росте цен на овощи, эксперт выделил несколько факторов.

"Произошло ослабление рубля, проявилось несколько отложенное повышение цен, плюс в зимний период времени традиционно некоторые категории товаров дорожают из-за преобладающего импорта", - пояснил Карпов, отметив, что особенно это отразилось на овощах и фруктах.

По данным Росстата, картофель с начала года подорожал в сравнении с тем же периодом прошлого года на 40% - с 22,2 до 30,9 рубля за килограмм. Минсельхоз объяснил это сезонными факторами.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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