Эксперт рассказал, когда снизятся цены на продукты

Цены на основные продукты питания зависят от сезонности. Об этом заявил глава Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

"На какие-то категории товаров цены будут снижаться ближе к лету. Это сезонные товары, вроде овощей и фруктов. Они летом начнут поступать из близлежащих регионов, а потом и непосредственно из России, соответственно, цена будет снижаться", - цитирует слова Карпова радио Sputnik.

Цены на другие товары, по его словам, зависят от баланса спроса и предложения.

Говоря о росте цен на овощи, эксперт выделил несколько факторов.

"Произошло ослабление рубля, проявилось несколько отложенное повышение цен, плюс в зимний период времени традиционно некоторые категории товаров дорожают из-за преобладающего импорта", - пояснил Карпов, отметив, что особенно это отразилось на овощах и фруктах.

По данным Росстата, картофель с начала года подорожал в сравнении с тем же периодом прошлого года на 40% - с 22,2 до 30,9 рубля за килограмм. Минсельхоз объяснил это сезонными факторами.