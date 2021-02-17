Эксперты рассказали, как при увольнении не остаться с долгом в полмиллиона

Все чаще россияне сталкиваются с ситуацией, когда при увольнении их просят вернуть деньги за обучающие курсы или семинары, которые проводились с сотрудниками во время работы в компании. При этом долги у людей оказываются огромными - 300-500 тысяч рублей.

Откуда такие суммы? И обязан ли работник их оплачивать? "Такая проблема действительно очень актуальна. Все чаще сотрудники компаний, решившие прекратить трудовые отношения, при увольнении узнают "сногсшибательную" новость - вместе денежного расчета и компенсации, к примеру, за неиспользованный отпуск, они получают долги! - говорит адвокат Екатерина Попова. - Причем долги кабальные. За то, что в период работы проходили обучение - повышали квалификацию для того, чтобы стать более востребованными специалистами на рынке труда и иметь преимущества перед другими. Это могли быть и семинары, и мастер-классы, и разнообразные курсы и даже профессиональные переподготовки". И людей заранее никто не предупреждает, что все эти занятия, оказывается, должны оплатить они.

Что же делать? Брать кредит и платить бывшему работодателю? "Ни в коем случае, - предупреждает юрист. - Прежде всего нужно спокойно изучить свой трудовой договор. В нем должно быть прописано, может ли иметь место обучение и за чей счет. Если данного пункта в договоре нет, то сотрудник при увольнении однозначно ничего не должен. Если же все же обучение было зафиксировано, то стоить помнить самую важную в этой ситуации вещь - при увольнении можно требовать с сотрудника только часть потраченной на его обучение суммы, которую руководство должно рассчитать пропорционально отработанному времени. Это четко регламентирует Трудовой кодекс РФ, а именно, статья 249.Также эта позиция Федеральной службы по труду и занятости. И еще один интересный нюанс - если сотрудник увольняется не по своей вине, а по инициативе работодателя, то он и ничего не должен".

А юрист Софья Рубасская добавляет, что при всех спорных и незаконных ситуациях нужно незамедлительно обращаться в Роструд. Как правило, работодатели не хотят скандалов, и, тем более, судов, поэтому, скорее всего, рассчитают работника без долгов.