Фридрих Траубе: Разрешите заверить - я поставил себе цель стать Героем Советского Союза

Фридрих Траубе

Траубе Фридрих Львович (22.02.19 - 22.07.1943), старший лейтенант, помощник начальника штаба полка по разведке.

Имя получил в честь Фридриха Энгельса. Детство и юность провел в Кривом Роге. Посещал литстудию газеты "Червоний Гірник", печатался под литературным псевдонимом Федор Курбатов.

Фридрих учился в Литературном институте им. А.М. Горького. Занимался в семинаре Ильи Сельвинского. Дружил с поэтами Платоном Воронько, Михаилом Кульчицким, Сергеем Наровчатовым, Михаилом Лукониным и Борисом Слуцким.

7 июля 1941 года добровольцем вступил в отдельный студенческий истребительный батальон. Вместе с Платоном Воронько был заброшен в партизанский отряд, действовавший в тылу врага. Был в окружении. Затем направлен в пехотно-минометное училище в Хлебниково под Москвой, где учился вместе с Михаилом Кульчицким. Фридрих писал родным: "Со мной Мишка Кульчицкий. На бездружьи и он хороший друг. Поэт тем более..."

12 марта 1943 года Фридрих направил письмо студентам и преподавателям Литературного института, где писал: "Разрешите заверить - я поставил себе цель стать Героем Советского Союза. Писатели умеют воевать..."

Фридрих воевал на Центральном фронте командиром взвода пешей разведки в составе 468-го с.п. 111-й с.д. Воронежского фронта. Имел ранение. Стихи писал и во время войны, печатался в газете "Во славу Родины", в центральной прессе и сборниках Литинститута. Его стихи звучали и по центральному радио.

Был награжден медалями "За боевые заслуги" и "За отвагу" и посмертно - орденом Отечественной войны I степени.

Утром 22 июля на Курской дуге в бою у села Мясоедово Фридрих принял на себя командование штурмовой ротой и погиб от пули снайпера. Похоронен в братской могиле в селе Мясоедово Белгородской области.

Рафаил Львович Траубе, брат-близнец Фридриха, также ушел добровольцем на фронт, командовал ремонтным взводом артиллерийского полка и погиб за несколько дней до Победы - 16 апреля 1945 года.

Фридрих Траубе запечатлен его другом-писателем Сергеем Сергеевичем Смирновым в пьесе "Крепость над Бугом" в образе Федора Траубе.

Документы и личные вещи братьев Траубе находятся в историческом музее Кривого Рога.

Личное дело студента Фридриха Траубе находится в РГАЛИ в фонде Литературного института им А.М. Горького (Ф. 632. Оп. 1. Ед. хр. 2391). Там же хранится курсовая работа Фридриха - поэма "Второй фронт".