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17.02.2021 19:28
Рубрика: Происшествия

Вернули миллиарды

Глава СКР проверил, как возмещают ущерб преступники
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8386)
Важное оперативное совещание провел глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Тема совещания - работа территориальных подразделений СК по возмещению ущерба, причиненного преступлениями.

Но прежде чем начать разговор о возмещении, Александр Бастрыкин заслушал ход проверки ЧП в Новосибирской области. Напомним, там во дворе одного из домов автомобилист намеренно наехал на женщину с ребенком в коляске. В результате женщина упала на проезжую часть, после чего была доставлена в больницу с переломом ноги.

Фото: Следственный комитет РФ
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Председатель СКР дал несколько поручений по этому делу. Уже возбуждено уголовное дело по статье - "покушение на убийство двух лиц, малолетнего лица, из хулиганских побуждений". Автовладелец задержан. Этот человек ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Затем Александр Бастрыкин перешел к теме совещания и назвал мало кому известные цифры о работе СКР по возмещению ущерба от преступлений.

Так, в 2020 году в ходе следствия и проверок, проводимых ведомством, возмещено потерпевшим и государству 52 миллиарда 577 миллионов 446 тысяч рублей. А по направленным в суд делам арестовано имущество обвиняемых стоимостью 52 миллиарда 527 миллионов 447 тысяч рублей.

Александр Бастрыкин назвал лучшие подразделения, где серьезно относятся к возмещению ущерба. Это главные следственные управления СК России по Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, следственного управления СК по Ярославской области. Но есть подразделения, которые руководитель ведомства критиковал - следственные управления по Иркутской области, республикам Дагестан, Ингушетия и Калмыкия.

Зачастую суммы арестованного имущества не покрывают всего ущерба. Поэтому была подчеркнута необходимость своевременно выяснять имущественное положение фигуранта уголовного дела

Александр Бастрыкин говорил и о недостаточных мерах для возмещения вреда, которые принимают следователи, когда расследуют уголовные дела. Так, зачастую суммы арестованного имущества не покрывают всего ущерба. Бастрыкин акцентировал внимание подчиненных на необходимости своевременно выяснить имущественное положение фигуранта уголовного дела. Председатель СКР добавил, что добровольное возмещение вреда фигурантом уголовного дела, а также арест имущества обеспечивают возможность погашения ущерба, что в свою очередь также характеризует эффективность следственной работы.

Бастрыкин раскритиковал подчиненных в регионах за неисполнение поручений

Александр Бастрыкин обратил внимание на необходимость принятия мер и по возмещению морального вреда по уголовным делам.

Также на совещании обсудили проблемы кадетов. Председатель СК России поручил проработать вопрос о создании экспериментальных классов в Санкт-Петербургском кадетском корпусе СК России. Там будут обучаться дети, начиная с 5-го класса. Александр Бастрыкин подчеркнул, что 50 процентов мест должны быть отведены для приема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Глава ведомства порекомендовал учитывать опыт работы коллег из Министерства обороны РФ.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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