Как избавиться от запотевания стекол в машине

Погодные условия или неисправности автомобиля могут стать причиной запотевания стекол. За специальными аэрозолями, предотвращающими это явление с помощью защитной пленки, нужно ехать в магазин запчастей, поэтому многие водители используют подручные средства.

На запотевание стекол влияют самые разные факторы. Может быть засорен воздушный фильтр, неиcправен привод заслонки климатической установки, перекрыты вентиляционные отверстия в багажнике, сломаны сливы воды внизу лобового стекла, засорена трубка конденсата испарителя у кондиционера или же подтекать радиатор печки. При определенной температуре давление воздушных паров в салоне растет и достигает "точки росы".

Если водитель начнет протирать запотевшее стекло рукой или тряпкой, то ни к чему хорошему это не приведет. Лучший раствор для обработки стекол - это спирт с водой или водка, куда можно добавить немного аптечного глицерина. Для стекол лучше купить тряпку из микрофибры, удаляющую мелкие пылинки. После такого раствора стекло нужно вытереть насухо, так оно останется чистым в течение нескольких часов, пишет aif.ru.

На крайний случай подойдет старый солдатский способ. На стекле нужно нарисовать сетку куском хозяйственного мыла, а затем как следует растереть ее тряпкой до однородного слоя. Стекло станет несколько более мутным, но запотевать не будет.

Еще один вариант - использовать пену или гель для бритья. Они содержат в составе все те же спирт, глицерин и мыло, а также пропиленгликоль, который покрывает поверхность ровной пленкой. Состав нужно нанести на бумажное полотенце и втереть в стекло. После высыхания средства стекло останется прозрачным. И гель в этом отношении лучше, так как он меньше пенятся.

Все эти варианты подойдут в качестве временного решения на замену специальным аэрозолям. Но если вы заехали в магазин автотоваров, купить баллончик за 200-300 рублей будет нелишним. Его можно положить в бардачок на будущее.