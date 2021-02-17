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17.02.2021 21:05
Рубрика: Легковые авто

Kia рассекретила седан K8, который изменит бренд

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Компания Kia опубликовала первые изображения седана K8. Премиальная четырёхдверка призвана заменить К7, который также известен как Cadenza в ряде стран.

Фото: Пресс-служба Kia.
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К8 является первой моделью с новым логотипом корейской марки. Передняя часть автомобиля отличается безрамочным дизайном фирменной решётки радиатора с ромбовидной формой. При этом блоки фар включают в себя указатели поворотов. Их вид напоминает скопления звезд.

Машина имеет "поясную" линию кузова по всей длине борта, характерный хромированный молдинг. Что касается задней части, то она обладает мускулистыми чертами в стилистике фастбека. Корма может похвастать соразмерным спойлером и узкой полоской светодиодных фонарей, заползающих на крылья.

Пока компания не раскрыла интерьер K8 и не рассекретила технические характеристики модели. Известно лишь, что K8 длиннее К7 (5 015 мм). Автомобиль предложит достойную динамику, ходовые качества высокого уровня, комфортный и эргономичный салон.

Как отмечают в корейской компании, название К8 используется впервые в истории бренда и становится символом нового направления развития Kia.

Более подробная информация будет представлена в ближайшие месяцы. Появление нового седана запланировано на текущий год.

Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia