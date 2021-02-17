Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
17.02.2021 16:00
Рубрика: Легковые авто

Kia Sorento запатентовали в России

Текст: Михаил Азнавуров

Kia Motors защитила в России от копирования кроссовер Sorento. Соответствующий патент за номером 123872 был выдан компании регистрирующим органом 16 февраля.

Фото: Пресс-служба Kia.
Новый Kia Sorento. Идеальный автомобиль для семьи?

Kia Sorento четвертого поколения официально представлен на российском рынке с октября 2020 года.

Автомобиль предлагает современный дизайн в фирменном стиле марки, высококачественную отделку, богатый выбор опций по конкурентным ценам.

Кроссовер комплектуется 4-цилиндровыми двигателями - бензиновым рабочим объемом 2,2 л (180 л.с.) и дизельным объемом 2,5 л (199 л.с.), и только автоматическими коробками передач.

Российским потребителям доступен в исполнениях с передним и полным приводом. Цена кроссовера начинается с отметки 2,3 миллиона рублей.

#Kia