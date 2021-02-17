Kia Sorento запатентовали в России

Kia Motors защитила в России от копирования кроссовер Sorento. Соответствующий патент за номером 123872 был выдан компании регистрирующим органом 16 февраля.

Kia Sorento четвертого поколения официально представлен на российском рынке с октября 2020 года.

Автомобиль предлагает современный дизайн в фирменном стиле марки, высококачественную отделку, богатый выбор опций по конкурентным ценам.

Кроссовер комплектуется 4-цилиндровыми двигателями - бензиновым рабочим объемом 2,2 л (180 л.с.) и дизельным объемом 2,5 л (199 л.с.), и только автоматическими коробками передач.

Российским потребителям доступен в исполнениях с передним и полным приводом. Цена кроссовера начинается с отметки 2,3 миллиона рублей.