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"Квартет И" хочет снять ремейк фильма "Еще по одной"

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    17.02.2021, 16:23
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Датская картина "Еще по одной" нашла очень теплый отклик у российской аудитории, причем не только среди зрителей, но и в профессиональной среде кинематографа.

Фото: kinopoisk.ru
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Так на официальной странице Театра "Квартета И" в социальной сети Facebook опубликован интересный пост об отношении творческого коллектива к фильму.

Артисты уточняют, что после премьеры стали получать много обращений и вопросов на тему российской адаптации сюжета ленты: "Это прекрасное кино, и, конечно, наличие в нем четырех главных героев автоматически рисует проекцию на нас. Но для создания ремейка одного желания недостаточно".

Сложность, по заверениям актеров, состоит в покупке прав на сценарий. В качестве успешного примера называются съемки проекта "Громкая связь" (ремейка итальянских "Идеальных незнакомцев"), права на который приобрел продюсер Рубен Дишдишян.

"Поэтому, если кто-то таким же образом решит купить сценарий Томаса Винтерберга и Тобиаса Линдхольма и позовет нас в этот проект - мы будем рады. Повторимся, фильм - прекрасный. Если еще не смотрели - обязательно посмотрите", - подвели итог участники "Квартета И".

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