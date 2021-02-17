"Квартет И" хочет снять ремейк фильма "Еще по одной"

Датская картина "Еще по одной" нашла очень теплый отклик у российской аудитории, причем не только среди зрителей, но и в профессиональной среде кинематографа.

Так на официальной странице Театра "Квартета И" в социальной сети Facebook опубликован интересный пост об отношении творческого коллектива к фильму.

Артисты уточняют, что после премьеры стали получать много обращений и вопросов на тему российской адаптации сюжета ленты: "Это прекрасное кино, и, конечно, наличие в нем четырех главных героев автоматически рисует проекцию на нас. Но для создания ремейка одного желания недостаточно".

Сложность, по заверениям актеров, состоит в покупке прав на сценарий. В качестве успешного примера называются съемки проекта "Громкая связь" (ремейка итальянских "Идеальных незнакомцев"), права на который приобрел продюсер Рубен Дишдишян.

"Поэтому, если кто-то таким же образом решит купить сценарий Томаса Винтерберга и Тобиаса Линдхольма и позовет нас в этот проект - мы будем рады. Повторимся, фильм - прекрасный. Если еще не смотрели - обязательно посмотрите", - подвели итог участники "Квартета И".