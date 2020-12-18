Что в кино: два хоррора и одна комедия о звонках

"Звонок", который не "Звонок", не "Звонок", который "Звонок", а также продолжение ремейка камерной драмы про звонки по громкой связи. Большинство премьер этой недели нам, к сожалению, отсмотреть не удалось, но про те, что отсмотрели, рассказываем.

"Обратная связь"

Фото: kinopoisk.ru

В 2018 году режиссёр Алексей Нужный и Квартет И сняли "Громкую связь" - ремейк итальянской комедии "Идеальные незнакомцы", в которой друзья во время застолья договариваются озвучивать все текущие звонки и СМС. Что, как нетрудно догадаться, ни к чему хорошему не приводит: после преодоления нескольких "опасных поворотов" всё в отношениях героев идёт наперекосяк. Затем при помощи крайне нехитрого сценарного приёма всё устаканивается, что и открывает дорогу сиквелу.

Сиквел - уже сугубо отечественная инициатива, основанная на оригинальном сценарии. Что в глаза не бросается, потому что персонажи итальянского фильма без особо существенных изменений вполне органично легли на знакомые типажи Квартета, и женская часть каста - Ирина Горбачёва, Мария Миронова, Анастасия Уколова - тоже нареканий не вызывала. А узнаваемый юмор труппы подходил к заданной ситуации.

Собственно, в фильме втором тусовка занимается всё тем же: исступлённо выясняет отношения и привычно шутит "по-житейски". А ещё готовится встретить Новый год, поэтому фильм утопает в "праздничной" мишуре и пестрит неотъемлемым элементом отечественных зимних комедий - продакт-плейсментом. Игру любители пощекотать друг другу нервы и довести ближнего до истерики избирают другую, но похожую - тоже приятного общения не обещающую. Впрочем, друзья прекрасно справляются с созданием конфликтов и без всяких игр, так что про неё быстро забывают. Если вам до сих пор не надоел юмор Квартета И, если вы не устаёте от ежеминутно начинающихся скандалов, а также если вы не наелись оливьешной эстетикой российского новогоднего кино, мы не посмеем вас отговаривать от просмотра.

"Звонок. Последняя глава"

Фото: kinopoisk.ru

Режиссёр первых двух оригинальных "Звонков" и сиквела американского ремейка опять, что называется, откопал стюардессу. На этот раз никто никому не звонит и видеокассет, естественно, тоже никаких нет, но в остальном всё плюс-минус так же, только ещё хуже. Лохматая страхолюдина в белом платье и без ногтей на бис вылезает из колодца, а потом из телевизора, жертвы её корчат уморительные рожи, также присутствует один из старых персонажей, который в какой-то момент пускается в пересказ первой части. Сюжет таков: Садако, та самая злая особа из колодца, перевоплотилась в маленькую девочку, мать девочки попыталась было её сжечь от греха, но что-то пошло не так, и девочка попадает в психиатрическую клинику, где над ней берёт шефство добрая женщина-врач с откуда-то взявшимися экстрасенсорными способностями. А младший брат этой доброй женщины-врача, начинающий видеоблогер, бесследно пропадает - по милости, опять же, Садако (но не той, которая перевоплощение, а обычной Садако). И снова-здорово: внимательный просмотр жутких видео, многословные разговоры про проклятие, не поддающееся внятному осмыслению повествование. То, что двадцать лет назад было сильно переоценено, сейчас и вовсе выглядит стыдной дешёвой вампукой.

"Проклятие Лауры: Завещание"

Фото: kinopoisk.ru

Вообще-то "Звонок. Последняя глава" на самом деле никакой не "Звонок", а "Садако". Тогда как "Проклятие Лауры: Завещание", наоборот, вполне себе "Звонок" - The Call. Мёртвая старушка, сыгранная примой хорроров (в основном второразрядных) Лин Шэй, посредством телефонных звонков пытает компанию доведших её до самоубийства подростков, заставляя их заново переживать самые неприятные моменты из прошлого. Стилизованный под 80-е и не такой уж банальный по концепции, но слабоватый в реализации (дважды в одном фильме использовать фигуру отца-насильника - ну, это как-то совсем халтурно) ужастик, где Лин Шэй опять приходится тянуть всё на себе и на своей дикой харизме. Есть, правда, ещё лицо франшизы "Пила" Тобин Белл, но роль у него маленькая и не особенно выразительная.

"На твоей волне"

Фото: kinopoisk.ru

Студентка-сёрфингистка влюбляется в статного молодого пожарного, но их идиллический роман трагически обрывает героическая смерть несчастного в море. Испытавшая все прелести первой любви барышня, однако, продолжает видеть своего избранника во всех окружающих жидкостях - включая воду в унитазе: нужно лишь пропеть "их песню" (поэтому невыносимый джейпоп здесь звучит достаточно часто, чтобы быстро вызвать стойкую аллергию). Призрак-водяной таким образом поселяется в прозрачном резиновом дельфине, наполненном водой - ко всеобщему изумлению окружающих девицу людей, ведь видит погибшего юношу, разумеется, только она.

Как вы уже, наверное, догадались, это - очередной фильм о примирении с утратой, пресловутой необходимости "отпустить" и искусстве "жить дальше". Только на этот раз - в формате аниме. Со всеми, простите, вытекающими.

Также на экранах: "Реальные пацаны против зомби" - название говорит само за себя; "Брешь" - боевик с Брюсом Уиллисом, косящий под "Чужого"; новогодняя комедия про путешествие в 90-е "Самый новый год!"; "Сентенция" - биографическая драма от студии Алексея Учителя про Варлама Шаламова; "Про Лёлю и Миньку" - экранизация детских рассказов Зощенко.