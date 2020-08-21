Что в кино: Джессика Честейн, Джерард Батлер, зомби и русский рэп

Как всегда, коротко и по делу о новинках широкого российского проката. Среди которых - одна совсем не новинка, но безусловный шедевр, и много новых совсем не шедевров.

"Гренландия"

Фото: kinopoisk.ru

К Земле летит невесть откуда внезапно нарисовавшая комета, суля неминуемую погибель человечеству. Спастись можно только почему-то в Гренландии. Куда Джерард Батлер весь фильм пытается доставить свою семью.

Фильм-катастрофа, который выглядит слишком бедно, чтобы ему можно было простить тупость и сентиментальщину. Хотя есть одна неплохая сцена - паника, стрельба, самолёты взрываются. Видимо, на неё и ушёл весь относительно скудный бюджет. (Рецензия)

"Поезд в Пусан 2: Полуостров"

Сюжет сиквела корейского зомби-хита переместился из душного пространства переполненного вагона в пышные постапокалиптические руины. Там разворачивается лихой экшн, организованный в основном при помощи проверенных жанровых приёмов - таких, как дикая погоня, бои на арене, саспенсовые прогулки в темноте и тому подобное.

Всё бы хорошо, если бы не ведро соплей, которое Ён Сан Хо в финале опрокидывает на голову зрителя. (Рецензия)

"Агент Ева"

Фото: kinopoisk.ru

Шпионский боевик второго (если не третьего) эшелона пополам с семейной драмой, женский эконом-вариант борнианы. Суперкиллерша, по совместительству бывшая наркоманка-алкоголичка, пытается наладить отношения с родными, в то время как на неё охотится работодатель, потому что она любит о вопросах этики порассуждать.

В главной роли - Джессика Честейн. За злодея - Колин Фаррелл. Который дерётся с Джессикой Честейн и Джоном Малковичем. Кроме того, из сомнительных плюсов - серьёзная проработка темы алкоголизма, большая редкость для данного жанра. (Рецензия)

"Молочные зубы"

Фото: kinopoisk.ru

Всё ещё доступна в кинотеатрах австралийская фестивальная инди-драма Шеннон Мерфи, снимавшей среди прочего сериал "Убивая Еву". Собственно, словосочетание "фестивальная инди-драма" сразу сильно ограничивает круг потенциальных зрителей (и имейте в виду четыре цацки Каннского фестиваля), так что, если вы не из любителей подобного кино, смело проходите мимо.

Ценители же пространных и перегруженных эмоциями картин наверняка получат удовольствие от эстетской до вычурности картинки и бессобытийной истории умирающей девочки, полюбившей пропащего наркомана.

"Любовь на троих"

Фото: kinopoisk.ru

Шейлин Вудли, Джейми Дорнан и Себастиан Стэн разыгрывают любовный треугольник. Она влюбляется в двух лучших друзей и никак не может определиться, бедняжечка, с кем из них ей быть. То с одним переспит, то со вторым, а решение всё не даётся, хоть ты тресни.

При этом всё на полуимпровизации, как в мамблкоре каком, снято живой (в смысле живёт собственной жизнью) ручной камерой, а лицо Шейлин Вудли постоянно в затемнении. Что, не исключено, к лучшему. Никто не знает, какого эффекта всем этим хотел добиться режиссёр Дрейк Доримус, но совершенно точно не преуспел.

"Вечность между нами"

Фото: kinopoisk.ru

Подростковое слюнявое мыло, полтора часа вбивающее в голову смотрящего, что любовь надо отпускать в том случае, когда близкий человек умер (нет, ну надо же!). Делается это посредством не шибко оригинального допущения, что мёртвые продолжают незримо находиться среди нас, пока их, собственно, не "отпустят" - или пока сами они не "отпустят" что-нибудь или кого-нибудь.

Именно в этой ситуации оказался старшеклассник, угодивший в автокатастрофу. По сю сторону безмерно страдает его девушка. И они ищут способы примириться со сложившимся положением вещей. Смотреть это, конечно, решительно невозможно.

"Тень звезды"

Фото: kinopoisk.ru

Рэпер по кличке Нэйм (Павел Прилучный) исполняет песни для девочек, чтобы девочки плакали. А одна девочка так сильно плакала, что случайно поскользнулась и упала с крыши. Теперь кто-то по какой-то причине хочет рэпера Нэйма убить, и ему нанимают девушку-телохранителя. В которую он потом, конечно, влюбится. Казалось бы, при чём здесь Уитни Хьюстон?

Кому нужен дополнительный аргумент в пользу того, что русский рэп должен быть предан огню, - вот, пожалуйста, не благодарите. Считаем также своим долгом предупредить: велик риск передозировки грустненькой пианинкой, будьте осторожны.

"Ассистент звезды"

Фото: kinopoisk.ru

Фильм про сильную и независимую девочку на побегушках у известной певицы. За два часа экранного времени девочка пробегает путь от "принеси-подай" до настоящей музыкальной продюсерши. Собственно, происходящее на экране исчерпывающе описано предыдущим предложением.

И большего не ждите - разве что вы вдруг каким-то образом (всякое ведь случается) оказались фанатом Дакоты Джонсон.

"Залив тишины"

Фото: kinopoisk.ru

Вдова с девочками-близняшками, беременная третьим - уже от нового мужа, падает с балкона. Обходится, к счастью, без жертв и серьёзных травм, ребёнок рождается здоровым, но спустя время у женщины основательно едет крыша. Она исчезает вместе с детьми, потом находится, и у мужа возникает масса вопросов относительно её прошлого и того, что вообще творится-то.

Довольно нескладный, слабенький и предсказуемый евротриллер про детские травмы и семейные тайны. Однако если вы всегда хотели посмотреть, как Ольга Куриленко играет больную шизофренией, то поздравляем, на вашей улице - праздник.

Прочее: "Психо" Альфреда Хичкока в оригинале с субтитрами - внушительная роспись, только по Москве почти 50 кинотеатров показывают, плюс во многих других городах; детские мультики "Феи: Тайна страны драконов", "Новые приключения в стране Оз" и "Куриный забег"; Banksy - документалка про Бэнкси; немецко-азербайджанский ромком "Найти... и полюбить".