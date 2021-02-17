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17.02.2021 19:38
Рубрика: В мире

Зеленский рад стараться

Президент Украины готовит репрессии в отношении оппозиционных партий
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8386)
Подозрение в госизмене в отношении лидера собственной партии Анатолия Шария, о котором объявила Служба безопасности Украины (СБУ), - лишь очередной этап масштабной кампании по зачистке политического поля, начатой с запрета телеканалов, ассоциируемых с партией "Оппозиционная платформа - За Жизнь" (ОПЗЖ). На эти шаги президента Владимира Зеленского толкает не столько обвал рейтинга, сколько желание встретиться тет-а-тет с президентом США.
Подозрения в госизмене в адрес Анатолия Шария (слева) - очередной шаг Владимира Зеленского по зачистке "пророссийской" оппозиции, затеянной чтобы приглянуться администрации США. Фото: Анатолий Шарий / Володимир Зеленський / facebook.com Подозрения в госизмене в адрес Анатолия Шария (слева) - очередной шаг Владимира Зеленского по зачистке "пророссийской" оппозиции, затеянной чтобы приглянуться администрации США. Фото: Анатолий Шарий / Володимир Зеленський / facebook.com
Подозрения в госизмене в адрес Анатолия Шария (слева) - очередной шаг Владимира Зеленского по зачистке "пророссийской" оппозиции, затеянной чтобы приглянуться администрации США. Фото: Анатолий Шарий / Володимир Зеленський / facebook.com

Вряд ли обвинения в госизмене как-либо повлияют на безопасность и популярность Анатолия Шария. СБУ может сколь угодно пугать его ордером от Интерпола, но по политическим основаниям эта организация розыск не открывает. А потому живущий в Испании и еще до переворота на родине получивший европейское гражданство журналист и политик продолжит жестко критиковать Зеленского, к победе которого в свое время приложил немало усилий. И это не первый случай предательства в отношении былых сторонников со стороны украинского президента. Достаточно вспомнить травлю неонацистами его друга и учителя в КВН Сергея Сивохо, или шельмование экс-премьера Витольда Фокина, в защиту которых Зеленский не произнес ни слова.

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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Другое дело, что под запретом может оказаться сама партия Шария, прошедшая в местные советы на востоке и юге страны, и даже самая популярная на сегодняшний день, если верить социологии, партия ОПЗЖ. Так, в пятницу под председательством Зеленского должно пройти закрытое заседание Совбеза, от имени которого он теперь творит беззаконие. Формально секретная повестка уже раскрыта "источниками" в его офисе и будет касаться репрессий против "пророссийских" политических сил, их активистов и спонсоров. Нужно ли пояснять, что таковыми сегодня на Украине считают всех, кто вскрывает коррупцию и воровство, в том числе в окружении президента, и более того - на противоэпидемических мероприятиях. Или разоблачает неуклюжие пиар-фокусы его офиса, вроде объявления планового ремонта дорог "большой стройкой".

Что толкает Зеленского на столь активные и деструктивные действия, только ускоряющие падение его рейтинга (по замерам социологов, он снижается на 0,5 процента в неделю и к маю может стать меньше 10 процентов)? Ответ прозвучит банально, но это, в первую очередь, желание приглянуться новой администрации США. Дело в том, что Зеленский озабочен отсутствием какого-либо внимания к Киеву со стороны президента Джо Байдена. Тот не вспомнил о стране, которую, как убеждают себя на Украине, он "прекрасно знает". В своей речи о внешней политике Байден не поздравил Зеленского с днем рождения и вообще ведет себя так, будто ни Украины, ни ее руководителя не существует.

Секретная повестка Совбеза Украины будет касаться репрессий против "пророссийских" политических сил, их активистов и спонсоров

Вместе с тем программа минимум для начала разговора с Зеленским глашатаями "коллективного Байдена" уже озвучена. Так, еще в ноябре в статье "Почему победа Байдена - это хорошо для Украины" Андерс Ослунд, старший научный сотрудник Атлантического совета, много лет проработавший на украинском направлении и близкий к демократам, писал: "Почему Медведчуку позволено возглавлять парламентскую фракцию и контролировать три крупнейших украинских телеканала? Байден, скорее всего, задаст такой вопрос". Помимо уничтожения "пророссийских сил" Ослунд намекнул Зеленскому на переформатирование конституционного суда, удаление олигарха Коломойского из своего окружения и прекращение попыток повлиять на контролируемые Вашингтоном антикоррупционные органы. После Ослунда эти тезисы неоднократно повторила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин. И если хронологически следить за действиями Зеленского, публично одобряемыми посольством США, легко заметить, что он четко исполняет все эти требования, попутно сводя счеты с критиками и оппозицией, которых винит в падении своего рейтинга.

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