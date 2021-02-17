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17.02.2021 17:50
Рубрика: Спорт

Лыжники Большунов и Устюгов вошли в состав сборной России на ЧМ

Текст: Максим Домчев
Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составами мужской и женской команд, которые выступят на чемпионат мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе. Полные списки опубликованы на официальном сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

В состав мужской команды вошли Сергей Ардашев, Евгений Белов, Александр Большунов, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушин.

Фото: Федерико Модика / РИА Новости
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В женскую команду включены Лилия Васильева, Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Евгений Крупицкая, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Анастасия Фалеева.

В программе лыжных гонок будут разыграны 12 комплектов медалей. Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что перед сборной страны стоит задача завоевать на чемпионате мира, который пройдет в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта, одно золото, одно-два серебра и одну-две бронзы.

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