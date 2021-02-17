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17.02.2021 00:25
Рубрика: Легковые авто

Mazda назвала все российские цены на обновленный кроссовер CX-9

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Mazda. Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.

Компания Mazda опубликовала все цены и комплектации на обновленный CX-9. Для российского рынка доступны четыре версии автомобиля: Active (3 028 000 рублей), Supreme (3 499 000 рублей), Exclusive (3 583 000 рублей) и Executive (3 703 000 рублей).

Фото: Пресс-служба Mazda
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Доплата за фирменные цвета Mazda - Soul Red Crystal и Machine Gray - составляет 33 000 и 25 000 рублей соответственно.

"В 2020 году мы окончательно зафиксировали смену предпочтений клиентов. При покупке Mazda CX-9 40% покупателей выбрали новый цвет Machine Gray. Цвет появился в 2017 году и постепенно отвоевал позиции у белого (Snow Flake White Pearl) и черного (Jet Black MC). Предполагаю, что именно за сочетание комплектации Executive c Machine Gray и проголосуют большинство покупателей нового Mazda CX-9", - рассказывает Андрей Глазков, директор по маркетингу российского представительства Mazda.

В японской компании также отмечают, что согласно статистике 2020 года, 70% клиентов заказали автомобиль в топовой комплектации Executive.

CX-9 получил измененную решетку радиатора, 20-дюймовые диски нового дизайна и увеличенные патрубки выхлопной системы.

В салоне машины появились новые сиденья, беспроводная зарядка, изменились декор и варианты отделки, но главное - мультимедиа: теперь во всех версиях устанавливается новый комплекс с тачскрином 10.25 дюйма, поддерживающий Apple CarPlay и Android Auto.

Силовой агрегат остался тем же. Это турбированный двигатель Skyactiv-G 2.5 мощностью 231 л.с. и крутящим моментом 420 Нм, который работает с шестиступенчатым "автоматом" и полным приводом.

Фото: Пресс-служба Mazda.
#Mazda